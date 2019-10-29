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Гороскоп на сегодня: кого "поразит" любовь, а кого "вгонят в краску"

29 октября 2019, 09:09

Один знак Зодиака может выбросить на ветер крупную сумму, предупредил гороскоп на 29 октября 2019.

Весы могут влюбиться без памяти, прогнозирует гороскоп на сегодня - Гороскоп на 2019
Весы могут влюбиться без памяти, прогнозирует гороскоп на сегодня / УНИАН

Во вторник, 29 октября, Луна будет "полнеть" и останется в "кусачем" знаке Зодиака - Скорпион. Трем из 12 знаков Зодиака гороскоп 2019 прогнозирует позитивные события в любовной сфере, а остальным - посоветовал готовиться к мелким неприятностям.

Весы могут столкнуться с умопомрачительной влюбленностью, Дев любимый человек может "вогнать в краску" интимными разговорами и не только ими, а Водолеям стоит рассчитывать на приятную неожиданность от возлюбленного или возлюбленной.

Гороскоп на сегодня: какие приятности ждать Весам, Девам и Водолеям

Весы - гороскоп на 29 октября 2019

Хороший день, чтобы обзавестись новыми знакомыми или отправиться в гости. Лучше обходить десятой дорогой маркеты - гороскоп 2019 предупредил, что есть угроза выбросить на ветер кругленькую сумму.

Если не думать перед тем, как говорить, можно вляпаться в ссору, на которую не стоило бы тратить и секунду своего времени. Не стоит делать поспешные выводы и очернять знакомых. Благоприятное время для того, чтобы расставить по полочкам эмоции, которые накопились. 

Дева - гороскоп на 29 октября 2019

Отношение Дев со второй половинкой могут улучшиться в разных планах - как в духовном, так и в физическом. Возможны небольшие разногласия с коллегами, но их можно очень быстро уладить, если проявить сдержанность и профессионализм. 

Читайте такжеУспех в любви, фарт в делах и воплощение мечты: астролог указал на везунчиков ноября 2019Не открывайте душу нараспашку - гороскоп на сегодня рекомендует сдерживать слишком яркие эмоции - вас могут неправильно понять. Лучше отложить бумажную волокиту и дальние поездки.

Водолей - гороскоп на 29 октября 2019

Водолеям, которые ничего не учудили в последнее время и не раздраконили любимого человека, светит приятный сюрприз. Удача вероятна в любви, но в делах необходимо рассчитывать только на упорство, знания и трудолюбие.

Во вторник гороскоп 2019 рекомендует быть собранными во время выполнения задач, верить в себя и всячески поддерживать. Категорически нельзя нервничать - это только негативно отразиться на деятельности. Звезды сулят приятный и спокойный вечер.

Ранее астролог Влад Росс дал гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что Весам могут "подложить свинью" тайные враги, Девам грозят сложности на любовном фронте, а Водолеям - аварии.

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