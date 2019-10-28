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Гороскоп на завтра: кому светит интим, а кому - умопомрачительная влюбленность

28 октября 2019, 21:42

Один знак Зодиака могут настичь финансовые неприятности - гороскоп на 29 октября 2019 предупредил, что можно выбросить на ветер крупную сумму.

Весы могут влюбиться без памяти, прогнозирует гороскоп на завтра - Гороскоп на 2019
Весы могут влюбиться без памяти, прогнозирует гороскоп на завтра / УНИАН

Трем знакам Зодиака гороскоп 2019 на вторник, 29 октября - в этот день растущая Луна будет находиться в "кусачем" знаке - Скорпион, спрогнозировал позитивные события на любовном фронте, а остальным представителям зодиакального круга стоит готовиться к мелким неприятностям.

Весам светит умопомрачительная влюбленность, Дев возлюбленный или возлюбленная может "вогнать в краску" интимными разговорами и не только ими, а Водолеям стоит рассчитывать на сюрприз от любимого человека.

Гороскоп на завтра: какие приятности ждать Весам, Девам и Водолеям

Весы - гороскоп на 29 октября 2019

Хороший день, чтобы обзавестись новыми знакомыми или отправиться в гости. Лучше обходить десятой дорогой маркеты - гороскоп 2019 предупредил, что есть угроза выбросить на ветер кругленькую сумму.

Если не думать перед тем, как говорить, можно вляпаться в ссору, на которую не стоило бы тратить и секунду своего времени. Не стоит делать поспешные выводы и очернять знакомых. Благоприятное время для того, чтобы расставить по полочкам эмоции, которые накопились. 

Дева - гороскоп на 29 октября 2019

Отношение Дев со второй половинкой могут улучшиться в разных планах - как в духовном, так и в физическом. Возможны небольшие разногласия с коллегами, но их можно очень быстро уладить, если проявить сдержанность и профессионализм. 

Читайте также"Грыжи и цирроз": астролог сказал, кому грозят страшные болезниНе открывайте душу нараспашку - гороскоп на завтра рекомендует сдерживать слишком яркие эмоции - вас могут неправильно понять. Лучше отложить бумажную волокиту и дальние поездки.

Водолей - гороскоп на 29 октября 2019

Водолеям, которые ничего не учудили в последнее время и не раздраконили любимого человека, светит приятный сюрприз. Удача вероятна в любви, но в делах необходимо рассчитывать только на упорство, знания и трудолюбие. 

Во вторник гороскоп 2019 рекомендует быть собранными во время выполнения задач, верить в себя и всячески поддерживать. Категорически нельзя нервничать - это только негативно отразиться на деятельности. Звезды сулят приятный и спокойный вечер.

Ранее астролог Влад Росс дал гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака. Эксперт говорил, что Весам могут "подложить свинью" тайные враги, Девам грозят сложности на любовном фронте, а Водолеям - аварии.

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