"Все ради бабла": астролог раскрыл правду о жизни патриарха Кирилла

Астролог считает, что патриарх Кирилл является не патриархом, а агентом ФСБ / amic.ru

20 ноября исполняется 73 года главе Русской православной церкви патриарху Кириллу. По гороскопу человека, всегда отчетливо видно, для чего он занимается той или иной деятельностью, каковые его истинные мотивы. Так и в случае с патриархом Кириллом можно совершенно наверняка сказать, что для него главное – вовсе не служение богу. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"О патриархе Кирилле можно сказать точно: человек очень любит деньги. Эта любовь и привела его в церковь и заставила добиться этого сана. Именно ради бабла он держится на посту РПЦ. Его состояние, по самым скромным оценкам, составляет приблизительно 4 миллиарда долларов. Если даже часы он носит за 50 тысяч долларов…", – отметил Росс.

Читайте такжеМолниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябреПо словам астролога, о том, что патриарх Кирилл предпочитает материальный мир духовному, говорит Венера в соединении с Солнцем говорит в его гороскопе.

"Он очень любит и привязан к материальным ценностям. Для него это, а не бог – наивысшая ценность", – добавил Влад Росс.

По мнению Росса, по натуре патриарх Кирилл – скорее, агент ФСБ, нежели священнослужитель.

"Кирилл отлично умеет лавировать. Он обладает компроматом на многих, в том числе влиятельных, людей в России. Можно не сомневаться, что он работает на спецслужбы, завербован ФСБ. Звезды говорят, что он – агент ФСБ, а не патриарх", – отметил астролог.

Кирилл будет оставаться до смерти, однако наслаждаться этим саном ему все равно недолго, прогнозирует Влад Росс.

"В гороскопе патриарха Кирилла нет признаков того, что его ждет долголетие. До ста лет он точно жить не будет. Может быть, до 80-ти", - считает Росс.

Астролог называет самым слабым местом патриарха Кирилла сердце, соответственно, и умереть, с наибольшей вероятностью, он может от разрыва сердца или инфаркта миокарда.

"Следующий год для Кирилла очень опасен, именно из-за риска инфаркта. Сердце – его самое слабое место. Звезда Регул связана с сердцем, сердечными разрушениями. А восходящая лунная орбита в гороскопе Кирилла связана именно со звездой Регул. На этой звезде человек неожиданно может уйти из жизни", – отметил Росс.

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