"Это – дьявольщина": астролог раскрыл "темную правду" о Лолите

Астролог считает, что Лолита идет по "темному пути"

Скандальной российской певице украинского происхождения Лолите 14 ноября исполняется 56 лет. Лолита – человек с очень сложным характером, идущий по "темному пути". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В гороскопе певицы – Солнце в соединении с Черной Луной, Меркурием и Нептуном в Скорпионе. Это значит, что человек идет по темному пути развития. Судя по расположению планет, она – не очень хороший человек. Влияние Черной Луны проявляется во многом и в разном – от того, что певица не платит коммуналку, и до того, что она все время с кем-то судится, постоянно фигурирует в какой-то темной хронике", – отметил астролог.

Читайте также"Подонок и негодяй": муж Лолиты впервые высказался о разводеПо словам Влада Росса, Лолита – очень страстный и темпераментный человек, а, кроме того, склонна к изменам.

"Марс в соединении с Венерой в Стрельце – это показатель того, что Лолита не может хранить верность своему супругу: сегодня у нее один мужчина, завтра – другой. Я бы даже сказала, что она меняет мужчин, как перчатки. У артистки очень сложный характер, потому уживаться с ней практически нереально. С ней способны ужиться только корыстные мужчины, которым что-то от нее нужно. И за то, что они получают от Лолиты, они способны терпеть ее выходки и темперамент. Как тот тренер по фитнесу, который с ней жил, и ему нужны были только ее деньги", – считает астролог

Однако, по мнению Росса, партнеры Лолиты также редко отличаются верностью.

"Артистке по жизни тоже нередко могут изменять. Ведь у нее Черная Луна в Скорпионе", – добавил он.

Астролог, проанализировав гороскоп Лолиты, назвал ее "стопроцентным Скорпионом со стрельцовскими замашками".

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При этом астролог утверждает, что наиболее удачливой в творчестве и артистической карьере Лолита была в партнерстве с тогда еще ее супругом Александром Цекало.

"В тот период Лолита шла по светлому пути развития. Но когда эта пара развалилась, началась сплошная грязь и скандальная хроника. Соединение Меркурия, Черной Луны и Солнца всегда дает скандальную хронику, и жизнь человека идет по темному пути развития", – подытожил Росс.

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