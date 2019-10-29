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Гороскоп 2019 для всех знаков Зодиака: кому завтра грозят моральные удары

29 октября 2019, 17:12

Некоторым представителям зодиакального круга гороскоп 2019 советует не брать непосильную ношу.

Близнецов, Раков и Стрельцов гороскоп всех знаков Зодиака предупредил о моральных ударах - Гороскоп на 2019
Близнецов, Раков и Стрельцов гороскоп всех знаков Зодиака предупредил о моральных ударах / Скриншот

В среду, 30 октября, растущая Луна больше не будет в знаке Зодиака Скорпион, а переместится в знак Стрелец. Гороскоп всех знаков Зодиака на этот день для большинства представителей зодиакального круга позитивный, однако Близнецам, Ракам и Стрельцам грозят моральные удары.

Близнецы могут столкнуться с неприятностями в делах, Ракам грозит подвох на двух фронтах, а Стрельцы могут угодить в неприятную ситуацию.

Гороскоп 2019: что звезды сулят на 30 октября всем знакам Зодиака

Овен - гороскоп на 30 октября 2019

Овны могут очень правильно воспользоваться внутренним огнем - обогреть им чью-то душу. Есть шанс познакомиться с очень влиятельным или просто интересным человеком - гороскоп на завтра советует приглядываться к незнакомцам и проявлять доброжелательность.

Телец - гороскоп на 30 октября 2019

Тельцам необходимо быть снисходительнее и немного самокритичнее. Не стоит отказывать в помощи, если вас это не затруднит. Гороскоп всех знаков Зодиака рекомендует Тельцам не брать непосильную ношу.

Близнецы - гороскоп на 30 октября 2019

У Близнецов этот день, с одной стороны, - темноватый, а с другой - очень светлый. Есть вероятность неприятностей в деловой сфере, а в семейной - гороскоп 2019 сулит почти идиллию. В сложной ситуации важно слушаться голосов разума и совести.

Рак - гороскоп на 30 октября 2019

Раки могут получить "удары" в деловой и в личной сфере, но ни в коем случае нельзя сильно расстраиваться. Все очень быстро образуется. Гороскоп на завтра порекомендовал найти новую цель и включать мудрость во время траты денег.

Лев - гороскоп на 30 октября 2019

Не стоит выбиваться на первый план, если нечего сказать - в этот день можно просто понаблюдать за происходящим из тени. Неплохое время для тихого творчества, гороскоп всех знаков Зодиака советует заняться тем, что поднимает вам настроение.

Дева - гороскоп на 30 октября 2019

День может быть достаточно напряженным и эмоциональным, постарайтесь не накалять ситуацию и, по возможности, заминайте противоречивые темы. Гороскоп 2019 не советует издеваться над своим организмом, если вы устали - просто отдохните. 

Весы - гороскоп на 30 октября 2019

Есть вероятность, что благодаря влиятельным покровителям удастся завершить ответственные дела. Весы, которых еще не захомутали, могут встретить человека, способного зажечь в их сердце пламя. Необходимо бороться с самовлюбленностью.

Скорпион - гороскоп на 30 октября 2019

Мелкие разногласия могут стать причиной серьезного конфликта. Старайтесь думать не только о себе - гороскоп на завтра посоветовал пореже использовать свое "жало". Благоприятный день, чтобы выплеснуть творческую энергию - займитесь полезным делом.

Стрелец - гороскоп на 30 октября 2019

Могут навалиться разные дела, чтобы их решить стоит быть последовательными. Чтобы не ударить лицом в грязь в щекотливой ситуации - "включайте" мудрость и рассудительность. Не стоит работать на износ.

Козерог - гороскоп на 30 октября 2019

Не стоит упускать из виду детали и бросать дела, которые почти доведены до конца. В рабочее время лучше не заводить посторонние разговоры - из-за них серьезно возрастает вероятность допущения ошибок.

Читайте такжеУспех в любви, фарт в делах и воплощение мечты: астролог указал на везунчиков ноября 2019Гороскоп всех знаков Зодиака сулит, что день будет удачным для новых знакомств - не будьте "ежом".

Водолей - гороскоп на 30 октября 2019

Возможен конфликт с влиятельным человеком - не тратьте на него слишком много душевных сил. Если жизненный темп очень быстрый - хорошее время, чтобы сбросить скорость и перевести дух. Гороскоп 2019 посоветовал в свободное время делать только то, что приносит вам удовольствие.

Рыбы - гороскоп на 30 октября 2019

Рыбам необходимо держать негативные эмоции при себе. Благоприятный день для общения с родными и любимым человеком. Стоит отсечь лишнюю нагрузку на мозг и поберечь себя от болезней.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт сказал, что последний месяц осени станет очень благоприятным для творческих людей. Росс сообщил, что счастливчиками ноября 2019 станут Стрельцы, Рыбы, Козероги и Скорпионы.

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