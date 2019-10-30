Гороскоп на Хэллоуин 2019: кого подкосят вести, а кто может попасть на деньги

На Хэллоуин 2019 ряду знаков Зодиака грозят неудачи / Скриншот

Гороскоп на четверг, 31 октября (в этот день отмечается Хэллоуин 2019) предупредил, что двух знаков Зодиака - Львов и Рыб - могут подкосить вести, а Весам грозит потеря кругленькой суммы.

Овнам и Девам гороскоп 2019 спрогнозировал разочарования в любви, а Тельцы способны наделать глупостей. Остальным представителям зодиакального круга на завтра не прогнозируются какие-либо серьезные проблемы.

Хэллоуин 2019: какие неприятности светят ряду знаков Зодиака 31 октября

Телец - гороскоп на 31 октября 2019

Тельцам необходимо воздерживаться от необдуманных поступков, иначе - глупости неизбежны. Возможны жаркие споры с соперниками, нельзя давать волю эмоциям. Чтобы успокоиться - подумайте о чем-то приятном. Лучше воздержаться от очень важных дел.

Дева - гороскоп на завтра

Девы могут столкнуться с досадными неприятностями в любовной сфере, возможны неожиданные проблемы со здоровьем. Возможно, захочется забиться в угол и громко плакать - гороскоп 2019 порекомендовал взять себя в руки и поделиться проблемами с родными людьми. Ветер разгонит тучи и покажется Солнце.

Овен - гороскоп на 31 октября 2019

Овны могут получить досадный "удар" от любимого человека. Неблагоприятный день для авантюр и деловых переговоров. Есть шанс завести новые знакомства, но не стоит сразу же открывать душу. Обуздайте эмоции - деловые люди любят цифры.

Весы - гороскоп на завтра

Весам противопоказано зариться на легкие способы заработка - есть угроза не только ничего не заработать, но и попасть на деньги.

Читайте такжеУспех в любви, фарт в делах и воплощение мечты: астролог указал на везунчиков ноября 2019Относительно денежных вопросов не стоит доверять даже давним знакомым и проверенным партнерам - гороскоп 2019 рекомендует думать своей головой. День подходит для того, чтобы сделать выводы из ошибок, допущенных в прошлом.

Рыбы - гороскоп на 31 октября 2019

Рыб может выбить из колеи какие-то известие. Стоит беречь свое физическое и моральное здоровье. Хэллоуин 2019 лучше провести пассивно, например, переоценить ценности, подумать, как достичь новых вершин. Не стоит забывать: слово не воробей. Выполняйте обещания.

Лев - гороскоп на завтра

Львам необходимо быть максимально сдержанными и попытаться не воспринять очень близко к сердце неожиданную весть. Не относитесь наплевательски к своему здоровью - с любой проблемой проще и дешевле бороться, если она свежая. Проявите свои царские черты характера и будете вознаграждены любимым человеком.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 Тельцам прогнозировались подставы, предательства и конфликты, Овнам и Девам - семейные проблемы, Весам - травмы, Рыбам - удачные дальние поездки, Львам - финансовый фарт.