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Гороскоп на 2 ноября 2019: кому грозят "пинки" по здоровью и кошельку

2 ноября 2019, 10:21

Одному знаку Зодиака гороскоп на сегодня сулит выгодное предложение.

Гороскоп 2019 прогнозирует, что два знака могут нарваться на проблемы со здоровьем - Гороскоп на 2019
Гороскоп на 2 ноября 2019 предупредил, что два знака могут нарваться на проблемы со здоровьем / Скриншот

В 7 лунный день - в субботу, 2 ноября, растущая Луна остается в знаке Зодиака Козерог. Шесть знаков Зодиака гороскоп на сегодня предупредил о возможных неприятностях.

Овны и Тельцы могут получить "пинки" по здоровью, а Львы, Девы, Скорпионы и Близнецы - по кошельку.

Гороскоп 2019 на сегодня: кому к каким ударам подготовиться

Гороскоп Овен 2019

В этот день противопоказаны серьезные нагрузки, особенно - на сердце. Лучше отложить путешествия и заняться чем-то, что вам по душе. Возможно, неожиданно будет решен вопрос, давно не дававший покоя. Противопоказана любая ложь.

Гороскоп Телец 2019

Тельцы могут сами нарваться на неприятности, если займутся опасным делом. День можно посвятить мелким приятностям, которые касаются внешности. Гороскоп на 2 ноября 2019 также благоприятный для встреч. Есть угроза обмануться - виртуальный знакомый может оказаться не тем, за кого себя выдает.

Гороскоп 2019 Близнецы

Близнецы могут отвергнуть человека, который питает к ним нежные чувства. Правильно рассчитывайте расходы - можно залезть в минус из-за чрезмерной расточительности. Остерегайтесь поездок незнакомой дорогой и разных конфликтов.

Гороскоп Рак 2019

Не стоит убивать выходной день делами, которые можно легко сделать и после работы. Есть вероятность выгодного предложения - гороскоп на 2 ноября 2019 порекомендовал соглашаться, недолго раздумывая. Побалуйте себя в выходной - отоспитесь и займитесь делами, которые вас радуют.

Гороскоп Лев 2019

День можно посвятить общению с приятными людьми. Есть угроза "удара" по кошельку. Жизнь может измениться, и на перемены нужно смотреть с позитивной точки зрения. Чтобы не повздорить с близкими - сначала думайте, а потом - говорите.

Гороскоп Дева 2019

День идеально подходит для работы по дому. Возможен "удар" по кошельку из-за спонтанной покупки. На ровном месте могут вспыхивать конфликты - гороскоп на сегодня советует воздерживаться от острых словечек и не провоцировать склоки. Будьте нежнее с любимым человеком.

Гороскоп Весы 2019

Можете порадовать родных чем-то и ждать приятный сюрприз в ответ. Если не хотите что-то делать или куда-то идти - гороскоп всех знаков Зодиака на 2 ноября 2019 не советует заставлять себя. Есть шанс завязать новые отношения. Лучше отказаться от очень вредной еды и напитков.

Гороскоп Скорпион 2019

Стоит посвятить день развлечениям, главное - собрать хорошую компанию. Будьте попроще - гороскоп на 2 ноября 2019 рекомендует перестать командовать и попытаться построить в семье демократию. Возможны небольшие финансовые проблемы из-за банального просчета.

Гороскоп Стрелец 2019

Может навалиться много дел, лучше всего - делать их по очереди. Начните с безотлагательных.

Читайте такжеНовые войны, теракты и катастрофы: астролог назвал опасные даты ноября 2019Возможно, будет небольшой "удар" по кошельку из-за непредвиденных расходов. Звезды советуют в этот день хорошенько оттянуться. 

Гороскоп Козерог 2019

Нельзя работать как попало - в этот день на первый план выходит качество. Лучше повременить с дорогой покупкой. Гороскоп на сегодня благоприятный для поездок или похода на природу. В субботу можно помириться с человеком, с которым повздорили из-за глупости.

Гороскоп Водолей 2019

Верьте в себя и твердо шагайте вперед, но подумайте, стоит ли цель того, чтобы идти по головам. Вероятно, у вас появится новое увлечение, не забывайте, что во всем нужно знать меру.

Гороскоп Рыбы 2019

Хороший день для работников умственного труда - можно браться за новые дела. Не отлынивайте от мероприятий, на которых вас очень ждут. Гороскоп на 2 ноября 2019 советует бороться со своей хмуростью - поднимите чем-то настроение и пообщайтесь с приятными людьми. Можно попробовать улучшить настроение, добавив ярких красок в домашний интерьер.

Ранее астролог Влад Росс говорил, апофеозом ноября 2019 будет 11-12 число. Астролог также сказал, что 11 ноября станет самой важной датой ноября - можно загадывать самое важное.

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