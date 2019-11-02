Новые войны, теракты и катастрофы: астролог назвал опасные даты ноября 2019

Влад Росс сообщил, что с 19 по 26 ноября возможны теракты / rabstol.net

Астролог Влад Росс предупредил, что в период 13-18 ноября 2019 лучше отказаться от важных встреч, не стоит делать важные покупки и заключать сделки, поскольку есть вероятность обмана и финансовых потерь.

После 19 числа могут начаться новые войны и конфликты, возможны военные действия, в частности, на востоке Украины, рассказал Росс Главреду.

Астролог добавил, что 19-26 числа в местах большого скопления людей возможны теракты и взрывы, поэтому лучше избегать толпы и массовых мероприятий.

Собеседник предупредил, что с 22 по 26 ноября есть высокая опасность авиакатастроф, аварий, активизации террористов и фанатиков, возможны перевороты и бунты, а также извержения вулканов и цунами.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака говорилось, что неудачниками месяца станут четыре из 12 знаков - Телец, Весы, Дева и Овен. Тельцам звезды сулят конфликты, подставы и предательства.