Гороскоп на неделю: за какие дела не стоит браться

В начале ноября не стоит начинать новый бизнес, спрогнозировал Влад Росс / Rsute

На следующей неделе - с 4 по 10 ноября, всем знакам Зодиака лучше не начинать новый бизнес, не стоит планировать посещение тренингов и курсов, лучше воздержаться от покупок.

До 5 ноября аварийность на дорогах крайне повышена, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Астролог предупредил, что до 10 ноября могут активизироваться конкуренты.

Также собеседник сказал, что на следующей неделе поездки и финансовые дела могут оказаться неудачными - возможно, они не принесут ожидаемого результата.

"…могут пошатнуться биржи, может упасть курс Биткоина, могут начаться колебания валют и проявятся первые предвестники надвигающегося мирового финансового кризиса", - предупредил он.

Ранее Влад Росс сообщил, что в ноябре 2019 будет редкостное явление и поделился, что 11 числа стоит загадывать самое лучшее, поскольку желаемое может в скором времени стать реальным.