Секретный роман и провал: что прочит гороскоп на 3 ноября 2019

Близнецы и Раки могут ввязаться в секретный роман / Скриншот

Страсти и неприятности - такой гороскоп на 3 ноября 2019, на воскресенье, составлен для четырех знаков Зодиака. Близнецам и Ракам звезды спрогнозировали секретные романы, а Водолеев предупредил, что они могут досадно сесть в лужу.

Львам звезды дали приятные рекомендации - пересечь границу уже исследованного, но воздержаться от глупостей, поскольку их последствия могут быть плачевными.

Каким знакам Зодиак светят страсти и неприятности - гороскоп на 3 ноября 2019:

Гороскоп 2019 Близнецы

Сами того не понимая, вы можете стать частью любовного треугольника. Не "отключайте" внимательность, возможно, вас обманули относительного семейного статуса. Наслаждайтесь выходным, но не в ущерб здоровью.

Гороскоп Рак 2019

Перестаньте притворяться бедной овечкой. Можно стать ярче - не бойтесь привлекать к себе внимание. Возможно начало секретного романа. Гороскоп 2019 рекомендует не терять голову и постараться не нанести сокрушительный удар по своей репутации. Будьте более расчетливыми, тогда удастся избежать огромной дыры в вашем бюджете.

Гороскоп Лев 2019

Не бойтесь пересечь границу известного, но и не совершайте безумств. Займитесь чем-то таким, что позволит вам отдохнуть физически и морально. Если есть шанс посетить яркие мероприятия - гороскоп на 3 ноября 2019 сулит для этого благоприятное время. Можно пересмотреть и пополнить свой гардероб.

Гороскоп Дева 2019

Могут завязаться интриги. Будет очень кстати ваше умение все планировать и рассчитывать - гороскоп 2019 настоятельно рекомендует придерживаться плана. Откажитесь от очень важных шагов - будет неподходящий момент.

Гороскоп Водолей 2019

Есть угроза досадно сесть в лужу из-за упрямства. Нельзя говорить все, что висит на языке - из-за необдуманных слов могут разгореться нешуточные конфликты. Лучше отложить щепетильные дела и важные контакты и заняться собой.

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 вех знаков Зодиака прогнозировал, что Водолеи получат новые возможности, Девы могут столкнуться со сложностями в семье, Львам светит успех в любви, Ракам прогнозировался фарт в карьере, а Близнецам грозят травмы.