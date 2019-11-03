"Еще при нашей жизни": старец из Украины назвал дату Третьей Мировой войны

3 Мировая война – предсказания Нострадамуса, Ванги и Ионы определили точную дату / Reuters

Третья Мировая война – предсказания многих экстрасенсов посвящены этой теме.

В свое время и предсказания Ванги, и Нострадамуса предостерегали человечество об этой беде.

А недавно в сеть просочилось страшное предсказание старца Ионы из Украины, в котором он пишет, что Третья Мировая война начнется еще при нашей жизни – в 2030-х годах, пишет Znaj.ua.

Ранее американский ученый просчитал дату начала Третьей мировой войны. По расчетам ученого, максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет. Чтобы это понять, профессор из Штатов проанализировал все прошлые войны начиная с 1823 (французская интервенция в Испании) и до 2003 года (вторжение США и их союзников в Ирак).