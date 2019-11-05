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Астролог указал на самое блестящее время в ноябре 2019

5 ноября 2019, 03:47

В ноябре будет супер-благоприятный период, сообщил эксперт.

Самым блестящим временем ноября 2019 станет 20-30 число, сообщил Влад Росс - Гороскоп на 2019
Самым блестящим временем ноября 2019 станет 20-30 число, сообщил Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в ноябре 2019 самым блестящим временем станет 20-30 число.

Супер-благоприятной будет последняя декада месяца, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, 20-30 ноября начнется бурный рост, бела будут ладиться, появятся новые источники доходов.

Астролог добавил, что если кто-то хочет быстро провернуть какое-то, то успех возможен после 20 ноября.

"Особенно когда Венера войдет в Козерога, а произойдет это 26 числа, и сделает прекрасный аспект к Марсу и Урану, стоит регистрировать фирмы, оформлять сделки. Тогда же сойдутся Венера и Юпитер - планета больших перспектив и блестящего будущего", - сказал он.

Ранее Влад Росс предупредил, что с 13 по 18 ноября у всех знаков Зодиака вероятны финансовые потери, а с 19 по 26-е - стоит избегать массовых мероприятий и скопления людей, поскольку возможны теракты.

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