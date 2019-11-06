"Планета большого счастья": астролог дала рецепт успеха в ноябре

С ноября 2019 планета "большого счастья" Юпитер будет находится в знаке Стрельца

В течение года, начиная уже с ноября 2019 по ноябрь 2020 планета "большого счастья" Юпитер и теневая планета кармы Кету будут находится в знаке Стрельца, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

"Юпитер в Стрельце находится в собственном знаке управления и дает сильное стремление к личной и духовной свободе, большой интерес к философским и религиозным вопросам, к культурно-образовательным и этико-моральным проблемам, дает интерес к чужим культурам и поиску решений наболевших вопросов. Стрелец формирует систему мышления и ценностей, по которой он мог бы строить свою жизнь, он наделяет людей особым даром в духовных и оккультных науках, таких как астрология и нумерология", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

По ее словам, в этом знаке мудрости Юпитер даст возможность приобщиться к знаниям, а Кету придаст этим знаниям особый статус и раскроет тайны, потому они будут связаны с опытом, который вы получили в прошлых жизнях. Кету отвечает за карму прошлых жизней, за опыт, который мы накопили раньше: и соединившись в одном доме с Юпитером даст великолепную возможность найти учителя и восстановить ранее полученный опыт и знания, раскрыть много тайн ваших воплощений.

"Поэтому если у вас появится желание записаться на тренинги или курсы, будьте уверены, что эти знания вы восстановите очень быстро и будете поражаться легкости обучения и опыту их применения на практике", - утверждает эксперт.

Она также посоветовала реально оценивать свои знания, детально анализировать относящуюся к делу информацию, а также обратить внимание на новые источники полезных сведений и не пренебрегать советами: "Живите здесь и сейчас, а не в послезавтрашнем дне, поскольку большой успех складывается из маленьких ежедневных правильных решений. Эту опасность несет в себе Раху в Близнецах, что даст много иллюзий относительно вашей уверенности в качестве накопленных знаний".

Напомним, ранее Костюк рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре.