Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти

Что нельзя делать в високосный год 2020 – приметы: свадьба, ремонт, квартира и прочее / 1zoom.ru

В следующем году мы будем жить на один день дольше. Ведь 2020-й – это високосный год. Приметы, связанные с ним, не слишком оптимистичны.

Многие уже сейчас задаются вопросом: можно ли выходить замуж в високосный год? Можно ли покупать квартиру в високосный год? А просто можно ли делать ремонт в високосный год? Ведь всё это – решения важные: либо судьбоносные, либо очень уж денежнозатратные. Так что большинство людей предпочитают тут подстраховаться.

Главред решил выяснить, что нельзя строить в високосный год – от отношений до недвижимости. А заодно узнал, как эти запреты обойти.

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Високосный год – приметы: свадьба

По народным приметам, в високосный год свадьба будет неудачной. И недолгой, мол, и проблемной – со скандалами и битьем посуды.

Читайте такжеМодные свадебные платья: в чем играть свадьбу, пока високосный год не пришелХотя статистика разводов в високосный год этого особо не подтверждает. Так, прошлый високосный год был в 2016-м. По статистике, в 2016 году зафиксировано 130 тыс. разводов. Для сравнения: в 2015 году – 129,3 тысяч, в 2014 году – 130,5 тысяч. То есть по этим показателям високосный год мало чем отличается от своих невисокосных "собратьев".

Можно ли выходить замуж в високосный год: приметы и суеверия – как их обойти

Есть и народные примету, которые позволяют нивелировать дурные приметы, связанные со свадьбой в високосный год:

в доме невесты не устраивать шумных гуляний: чтоб счастья не спугнуть;

по пути в ЗАГС пара не должна оглядываться;

украшения, в которых девушка играла свадьбу, она никому не должна одалживать поносить или дарить;

свадебное платье с длинным шлейфом, по поверью, увеличивает и продолжительность совместной жизни;

пуговиц на свадебном платье невесты должно быть парное количество;

никому из посторонних нельзя поправлять одежду на молодоженах в день их свадьбы: за этим поручается следить родителям молодых;

каравай на свадьбу не должны печь женщины разведенные или вдовы;

в церкви венчальные свечи нужно постараться задуть одновременно.

Рождение ребенка в високосный год 2020

И опять-таки, по примете, дети, рожденные в високосный год 2020, очень счастливыми не будут. Особенно те, кто рожден в "исчезающий" день високосного года.

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьС другой стороны, считается, что дети, рожденные в тот самый Касьянов день – 29 февраля – обладают редким даром, они избранные и необыкновенные.

Как обойти эту примету? Чтобы успокоить суеверных родителей, церковь советуют просто побыстрее проводить обряд крещения для детей, которые рождены в високосный год Крысы. Крестными родителями при этом рекомендуется брать кровных родственников.

Можно ли покупать квартиру в високосный год

Не только отношения входят в список того, что нельзя строить в високосный год. По приметам, строит дома, покупать квартиру или просто делать дорогой ремонт в своем жилье – не стоит. Слишком большой денежный риск, если верить народным приметам. Не окупятся такие вложения или прогорят.

Так что людям суеверным такие работы и покупки лучше на годик отложить. Заодно и еще денег поднакопить, конвертируя их в валюту.

Что нельзя делать в високосный год 2020

Что еще? Ну, помимо брака, детей и операций с недвижимостью еще, по приметам, нельзя:

разводить – смена спутника нежелательна;

переезжать;

менять имидж.

В общем, подводя итоги, любые серьезные изменения в жизни – в високосный год приметы совершать не советуют.