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Молниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябре

9 ноября 2019, 05:40

Люди Вишакхи стремятся прикоснуться к небесам, они могут достичь многого, утверждает астролог Оксана Костюк.

ведическая астрология
Созвездие Вишакха – звезда целеустремленности / regeneratione.ru

Людям, родившимся с 4 по 17 ноября под 16 лунным созвездием Вишакха, которое называют звездой Богов, в жизни будет сопутствовать удача в плодотворном созидании, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, созвездие Вишакха – звезда целеустремленности, а ее жизненная цель – достижение порядка и справедливости, однако проявление ее будет демоническим и яростным.

"Вишакха наделена особой силой – не просто достижение свершений, а нацеленность именно на конечный результат. Ее желание - блистать среди высших мира сего, поэтому эта накшатра конкуренции, с пламенной и молниеподобной энергией", - рассказала она Главреду.

Астролог уточнила, что в Вишакхе хранятся яды прошлых жизней, несбывшиеся эмоциональные желания и негативные аспекты прошлой кармы, а получая яд прошлого, человек не может извлечь из него урок, из-за этого его ум отравлен - он становится чрезвычайно мстительным.

ИндраАгни
ИндраАгни – это Бог с двумя головами в одном теле

Среди людей Вишакхи много бузотеров-отшельников, революционеров, диссидентов, которым трудно ужиться в стандартном обществе, говорит ведический астролог и поясняет, что признанное божество созвездия: ИндраАгни – это Бог с двумя головами в одном теле.

"Планета, которая управляет Вишакхой, - это планета "большого счастья" и мудрости Юпитер. Люди с Вишакхой стремятся прикоснуться к небесам, они могут достичь многого на материальном плане, но насыщение только материальным оставляет неприятный осадок внутри. Осознание душой своих уроков и измнение взглядов на мир происходит с колоссальной эмоциональной встряской. Вишакха охватывает два знака. В основном она располагается в Весах и одной частью в Скорпионе. 

Основное различие заключается в том, что в Весах она страдает от непонимания, пытаясь найти смысл одновременно материального и духовного, и осознать различие двух реальностей, которые одинаково присутствуют в ее душе. Вишакха Скорпиона считает невозможным достижение баланса, т.к. Скорпиону нужны изменения и трансформация.

Вишакха Скорпиона обладает множеством токсичных свойств - особенно для Луны. Это положение отсылает нас к тайным знаниям, которые используются людьми для трансформации их текущей жизни. Это может привести к разного рода слабостям, таким как навязчивое поведение или разные пристрастия", - рассказала эксперт.

Костюк отметила, что символом Вишакхи является красиво украшенная арка, в то же время это созвездие связывают с браком. В древние времена врата арки символизировали триумф, окончание или достижение цели, а также начало движения к новой цели. Арка – это напоминание о том, что проблемы не заканчиваются после прохождения через врата после достижения вашей цели.

Она предупредила, что проблемы начинаются, когда вы входите во врата, точно так же, как церемония бракосочетания является предвестником проблем, связанных с семейной жизнью.

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"Древнее название Вишакхи – Радха ("радостная", "очаровательная") - это имя возлюбленной Кришны, которая так никогда  и не стала его женой. Поэтому главная проблема личных отношений Вишакхи – невозможность жениться на любимом человеке. При этом в семейной жизни женщины с большим уважением относятся к своему мужу, они заслуживают любовь и тепло со стороны родственников", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре.

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