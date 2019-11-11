Гороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачек, а кому - закатать губу

В следующем году удача будет улыбаться трудолюбивым людям - символ 2020 года не благосклонен к авантюристам.
Символ 2020 года по китайскому календарю - Белая Металлическая Крыса. Считается, что под влиянием этого знака восточного Зодиака в следующем году окажутся все знаки западного Зодиака.
Крыса начнет "хозяйничать" после наступления китайского нового года - в следующем году китайский Новый год наступит 25 января.
Гороскоп на 2020 всех знаков Зодиака сулит ряду знаков уйму приятностей, в частности, Дев ждет карьерный скачек, а Овнам придется закатать губу.
Что звезды сулят всем знакам Зодиака в 2020-м году
Овен - гороскоп на 2020
Проведя внутренние раскопки, можно наткнуться на приятную находку. В начале года возможны приятные изменения в сфере карьеры. Будьте внимательными - судьба может подбросить шанс, главное - воспользоваться им и основательно потрудиться.
Во второй половине 2020 года возможны щекотливые амурные дела, новые проекты и серьезная прибыль. Не теряйте голову и не горячитесь. Зимой можно расстаться с крупной суммой - например, прикупить то, о чем мечтали. Возможно из-за непредвиденных расходов придется немного закатать губу и экономить.
Символ 2020 года не обидит Овнов в любовной сфере - одиночки могут влюбиться и начать строить отношения, а семейным Овнам главное серьезно не "накосячить". В конце года можно пожинать плоды приложенных усилий, есть вероятность существенного улучшения финансового положения.
Гороскоп на 2020 для Овнов:
- Самый удачный месяц - апрель;
- Самые благоприятные месяцы - май, июль;
- Самый негативный месяц - сентябрь.
Телец - гороскоп на 2020
В начале года Тельцы, как и зачастую, будут упорно трудиться для улучшения благосостояния, и это у них будет хорошо получаться - труды будут вознаграждены. Заработанные деньги не обязательно прятать под матрас - можно их куда-то инвестировать и рассчитывать на прибыль. Амурные дела отойдут на второй план.
Весна окажется продуктивным периодом для деловых отношений и продвижения бизнеса. Вероятность того, что Тельцы завяжут новые отношения очень маленькая.
Символ 2020 года не обделит Тельцов яркими эмоциями - их можно будет получить летом. Яркие воспоминания будут согревать душу осенью и зимой, когда придется основательно потрудиться.
Гороскоп на 2020 для Тельцов:
- Самый удачный месяц - апрель;
- Самые благоприятные месяцы - июнь, июль;
- Самый негативный месяц - ноябрь.
Близнецы - гороскоп на 2020
Близнецов в первые месяцы нового года пробьет на коммуникабельность, и они буквально будут нарасхват - есть вероятность деловых предложений и улучшения положения на карьерной лестнице. Лучше отказаться от серьезных трат.
Весной могут раскрыться секреты, вероятны критические ситуации в отношениях и повышение дохода.
Вторая половина года может подбросить соблазны. Не забывайте, что 2020 год Крысы Металлической - будьте холодными, как метал, и не дайте пламени страсти съесть отношения, которые строились годами.
В конце весны - в начале лета одинокие Близнецы могут активно искать человека, который ему по душе.
Гороскоп на 2020 для Близнецов:
- Самый удачный месяц - август;
- Самые благоприятные месяцы - февраль, май;
- Самый негативный месяц - апрель.
Рак - гороскоп на 2020
Бурные отмечания новогодних праздников или навалившаяся работа могут подкосить Раков, поэтому стоит поберечь свое здоровье. В начале года смело мечтайте и воплощайте мечты в жизнь.
На стыке весны и лета могут опускаться руки из-за того, что желаемое не воплотилось в жизнь - не унывайте и продолжайте трудиться - символ 2020 года благосклонен к "трудяжкам". Есть вероятность пополнить кошелек.
Осенью приложите максимум усилий в том направлении, которое считаете самым перспективным. С конца лета и до начала октября можно потратить крупную сумму.
Зимой вероятны перемены к лучшему, но не без ваших усилий - меняйтесь и меняйте мир вокруг себя. На протяжении следующего года у Раков не ожидаются кардинальные перемены в личной жизни.
Гороскоп на 2020 для Раков:
- Самый удачный месяц - август;
- Самые благоприятные месяцы - октябрь, июль;
- Самый негативный месяц - март.
Лев - гороскоп на 2020
Первые месяцы нового года могут оказаться страстными, возможно, придется поставить на место, коллегу, который попытается выехать на вашей спине. Если достойно разрулите конфликт - в 2020 год Крысы станет возможным подъем по карьерной лестнице.
Весной возможны неожиданные финансовые вливания. До лета тщательно продумайте планы и шаги для их достижения, а потом действуйте и можете рассчитывать на получение плодов. Летом можно напрячь начальство - попросить прибавку к зарплате.
Осень станет благоприятным периодом для творчества и обустройства быта. Зимой в жизни Львов не ожидаются "революции". Львов могут подкупить лестью и фактически заманить в новые отношения.
Гороскоп на 2020 для Львов:
- Самый удачный месяц - ноябрь;
- Самые благоприятные месяцы - август, сентябрь;
- Самый негативный месяц - апрель.
Дева - гороскоп на 2020
На протяжении первой половины года возможен карьерный скачек и судьбоносное знакомство. Конец весны - начало лета могут запомниться кардинальными переменами. Прислушивайтесь к голосу разума и к своей интуиции, а не к советам других людей.
Символ 2020 года будет помогать Девам, которые работают усердно и с душой. Вторая половина года может запомниться завалами на работе и возникновением теплых чувств к коллеге. Не спешите бросаться в омут с головой.
Осенью не стоит тратиться на азартные игры. В 2020-м Девы могут получить сразу несколько источников дополнительного дохода. Полученные деньги тратьте с умом - крупные покупки и инвестиции лучше не совершать в марте, в июле и в ноябре.
Гороскоп на 2020 для Дев:
- Самый удачный месяц - сентябрь;
- Самые благоприятные месяцы - июль, октябрь, ноябрь;
- Самый негативный месяц - май.
Весы - гороскоп на 2020
Новый год может начаться очень бурно - стоит подготовиться к активному общению, разным приятностям и поберечь душевые силы, - в противном случае можно стать выжатым лимоном.
В 2020 год Крысы воздержитесь от неоправданного риска и дурацких затей. Весной возможны непредвиденные расходы, однако осенью бюджет может пополнится – возможно, вы возьметесь за новое дело.
Вторая половина года благоприятна для улучшения состояния здоровья - побалуйте себя и потратьте деньги, например, на поездку на курорт. Если захочется серьезного улучшения финансового положения - придется основательно потрудиться: будет результат - возможен больший доход.
Свободные Весы будут склонны менять партнеров, как перчатки, а в жизни "окольцованных" не ожидаются кардинальные перемены.
Гороскоп на 2020 для Весов:
- Самый удачный месяц - декабрь;
- Самые благоприятные месяцы - январь, октябрь;
- Самый негативный месяц - март.
Скорпион - гороскоп на 2020
В начале года могут навалиться проблемы с кошельком, возможны склоки, но есть и очень позитивный момент - вероятна светлая любовь. В центре вашего внимания на протяжении второй части года окажется семья.
Зимой может захотеться что-либо учудить. Не забывайте - символ 2020 года - Крыса, это животное на востоке считается мудрым и поэтому в 2020-м лучше воздержаться от дурацких авантюр.
Год не порадует огромными доходами, возможен даже дефицит, поэтому лучше быть поужимистее. В апреле, в сентябре и в декабре можно получить достаточно крупные суммы.
Гороскоп на 2020 для Скорпионов:
- Самый удачный месяц - ноябрь;
- Самые благоприятные месяцы - март, октябрь;
- Самый негативный месяц - август.
Стрелец - гороскоп на 2020
Праздники могут изрядно потрепать кошелек, и есть риск в начале года оказаться на финансовой мели. В карьерном плане противопоказано пытаться усидеть на двух стульях - можете рухнуть и потерять оба мести.
Помните - 2020 год Крысы, а это животное считается трудолюбивым, поэтому не ищите легких путей для улучшения финансового состояния, а трудитесь в поте лица. Весной или осенью можно решаться на серьезные покупки.
Вторая половина года может преподнести неприятные "нежданчики", мелкие бытовое проблемы, ссоры со второй половинкой, возможны проблемы со здоровьем, но к концу 2020-го "тучи разойдутся". В новом году окольцованные Стрельцы, которые хотели свободы, могут получить, а свободные - могут встретить любовь всей своей жизни.
Гороскоп на 2020 для Стрельцов:
- Самый удачный месяц - декабрь;
- Самые благоприятные месяцы - сентябрь, октябрь;
- Самый негативный месяц - август.
Козерог - гороскоп на 2020
С начала года стоит вгрызаться в гранит науки - новые знания помогут не только расширить кругозор, но и улучшить благосостояние. Возможно, в феврале вам удастся вытащить счастливый билет на поезд в новую жизнь.
Вторая половина года может быть наполнена страстями - как на работе, так и в личной жизни. Старайтесь быть искренними, не быть ножом в спину и все конфликты удастся погасить. Трудолюбие будет поощрено - возможны премии или повышение.
Денежными могут оказаться три периода: начало года - март, начало апреля - июль, начало августа - конец октября, вторая половина - ноября - конец декабря. Любовная сфера у семейных Козерогов будет похожа на море - то штиль, то шторм, а одинокие Козероги могут влюбиться в человека, который им недоступен.
Гороскоп на 2020 для Козерогов:
- Самый удачный месяц - март;
- Самые благоприятные месяцы - январь, февраль;
- Самый негативный месяц - сентябрь.
Водолей - гороскоп на 2020
В начале года звезды сулят Водолеям фарт, могут сбыться мечты. Будет тяга к очень бурной деятельности, но стоит поберечь силы, чтобы весной не слечь. Пытайтесь быть мудрее и не наживайте врагов. Можно отправиться в дальнее путешествие, присмотреться к окружающим - возможно, вторая половинка совсем рядом.
На протяжении второй половины года придется изрядно потрудиться, чтобы достичь желаемого. Символ 2020 года неблагосклонен к авантюристам, поэтому десять раз подумайте перед тем, как ввязываться в авантюры.
Не стоит разбрасываться деньгами. В середине января кошелек может серьезно похудеть, однако не стоит расстраиваться - деньги в скором времени удастся вернуть. Во второй половине апреля нужно быть очень внимательными при совершении покупок.
Гороскоп на 2020 для Водолеев:
- Самый удачный месяц - февраль;
- Самые благоприятные месяцы - март, апрель;
- Самый негативный месяц - ноябрь.
Рыбы - гороскоп на 2020
Начало года для Рыб будет благоприятным, но можно приболеть и долго отходить. Для того, чтобы добиться новых высот в карьере придется что-то изменить, но не прекращать трудиться с прежней напористостью.
Вторая половина 2020-го может быть очень благоприятной - можно реализовать даже тайные мечты и желания, но не стоит гнаться за двумя зайцами. Свободным Рыбам звезды сулят знакомство с человеком, который может изменить их жизнь, возможен непростой служебный роман.
Окольцованные Рыбы могу расстаться со спутником жизни из-за накопившихся претензий и проблем. Семью можно сохранить, если поддерживать друг друга и не филонить. Финансовое положение улучшиться, в конце января и февраля придется часто открывать кошелек. В июле стоит быть очень внимательными, тратя крупные суммы.
Гороскоп на 2020 для Рыб:
- Самый удачный месяц - март;
- Самые благоприятные месяцы - февраль, июль;
- Самый негативный месяц - декабрь.