Гороскоп на 10 ноября 2019: кого сегодня ждет фарт в любви, а кого - "удар" в сердце

Тельцы в День бухгалтера 2019 могут получить "удар" в сердце / Скриншот

Воскресенье, 10 ноября, - Всемирный день молодежи 2019 и День бухгалтера - прогнозируется страстным для Тельцов, Раков, Львов и Скорпионов.

Скорпионы могут надеяться на завидные отношения, а Тельцов гороскоп на сегодня предупредил о возможном "ударе" в сердце.

Гороскоп на 10 ноября 2019: кому светят страсти

Телец - гороскоп на сегодня

Тельцам грозит не только "удар" в сердце, но и фактически плевок в душу - объект воздыхания может пренебречь их ухаживаниями и переметнуться на "вражескую" сторону. Достойно примите поражение и поищите минусы у перебежчика/перебежчицы - возможно, судьба пощадила вас и подбросила кому-то уйму неприятностей.

Рак - гороскоп на 10 ноября 2019

Зачастую спокойные Раки могут наломать дров в отношениях и разжечь небывалый костер в душе своей второй половинки - в День молодежи 2019 вам противопоказано слетать с катушек и вешаться на шею кому ни попадя. Поставьте себя на место любимого человека - не причиняйте ему боль.

Лев - гороскоп на сегодня

Может появиться мысль учудить что-либо на любовном фронте. Свободные Львы могут гульнуть, главное - не пересекать "красные линии".

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда грозят денежные потери и обманыЛьвам, у которых уже есть любимый человек, не помешает подумать, как вместе наполнить день яркими красками.

Скорпион - гороскоп на 10 ноября 2019

В неожиданном месте можно познакомиться с человеком, о котором вы даже не мечтали, поэтому - будьте начеку. В День бухгалтера 2019 постарайтесь быть менее "кусачими" и хладнокровными - "включите" дружелюбность. Попридержите деньги и не беритесь за сверхсложные дела.

Ранее стало известно, что гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака сулит Тельцам предательства, Ракам - подлянки, Львам - новые многообещающие проекты, а Скорпионам - фарт в общении.