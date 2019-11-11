Повелители власти: астролог рассказала, кого ждет оглушительный успех в ноябре

Люди Вишакхи, подобно маятнику, впадают в две крайности

Астролог высшей категории Оксана Костюк дала советы людям, родившимся с 4 по 17 ноября под 16 лунным созвездием Вишакха.

По ее словам, им следует сдерживать невероятную сексуальность, а также рекомендуются такие цвета как красный, синий и золотой.

Астролог пояснила, что животное этого созвездия по Кама-Сутре – тигр. При этом с сексуальной точки зрения у Тигра агрессивное и доминантное поведение. Когда эта энергия сдерживается, то она дает либо взрыв, либо – энергию действия.

В комментарии Главреду она подчеркнула, что люди Вишакхи не имея возможности достичь баланса, впадают подобно маятнику в две крайности:

- либо активно занимаются сексом;

- либо соблюдают целибат и начинают осуждать других за это.

При этом ведический астролог обратила внимание на важность поиска гармонии, а также указала, что Вишакха активизируется в 4, 32, 38, 36, 42, 47, 48, 56, 59, 79, 81, 88 лет.

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Костюк утверждает, что люди Вишакхи получили силу и власть от Индры, а величие и блеск от Агни.

"Индра – Бог Богов, Бог трансформации, Бог молнии, он хочет быть главным, сидеть на троне и иметь власть. Агни – Бог огня, представляющий чистый огонь сознания. Оба имеют дело с избытком власти и ее способностью трансформироваться для получения больших духовных возможностей. Нектар бессмертия Сома дает им огромную силу. С Индрой также связана способность обманывать других, он не стесняется подвергать своих родных и близких опасности для того, чтобы получить то, что он хочет. Люди в Вишакхе всегда ищут должность, которая дает им власть и удовольствия, а Индра - это только душа, которая это выполняет. Такие термины как "жгучее горе", "жгучее желание" и "горящая страсть" - это все индивидуальные выражения Вишакхи. Агни и Индра управляют теплом и дождем, делая Вишакху сельскохозяйственной накшатрой. Она использует силы природы для выращивания сельскохозяйственных культур, а затем делает из этих культур опьяняющие напитки. Люди Вишакхи занимаются пивоварением, виноделием, возглавляют компании, связанные со спиртными напитками", - говорит астролог.

При этом она выделила самые благоприятные и опасные действия для людей Вишакхи:

Благоприятно:

• Напористые, воинственные, жестокие и суровые действия, управленческие способности.

• Исполнение того, что требует аргументированного подхода, умственной концентрации, принятия решений, постановки целей.

• Все типы церемоний, торжеств и празднований (кроме брака).

• Ухаживания и сексуальная активность.

• Раскаяние, епитимья.

Неблагоприятно:

• Вступление в брак.

• Путешествие.

• Деятельность, требующая такта и дипломатичности.

Напомним, ранее астролог Оксана Костюк рассказала, кого ждет триумф в ноябре.