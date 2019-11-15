Чихалка на каждый день: как гадать и что означает каждый чих

Чихалка - гадание, расписанное и по дням, и по часам.
В большинстве случаев люди, когда чихают, вовсе не задаются мыслью по поводу того, что, собственно, каждый чих означает. Однако, в подлунном мире ничего не происходит просто так – в произвольном порядке.
В общем-то, потому и разработана лучшими и самыми наблюдательными умами специальная чихалка - гадание, которое расписывает по часам и по дням недели значение каждого сделанного человеком чиха.
Следует помнить, что чихалка – весьма своеобразный набор примет и, однозначно, уникальное и практически персональное гадание. Более того, крайне важно четко запоминать и записывать точное время, час, день недели, когда человек чихнул. Лишь тогда толкование дасто стопроцентно нужный результат.
Единственное – в основном чихалку используют девушки/жещины, поскольку парни/мужчины в силу свойственного им скептицизма практически не верят в приметы и предсказания.
Чихалка понедельник
06.00-07.00 – "пустое" время;
07.00-08.00 – придет тот человек, которого менее всего ожидаешь встретить;
08.00-09.00 – где-то далеко блондин страдает от любви к тебе;
09.00-10.00 – грустные известия от возлюбленного;
10.00-11.00 – жди внезапного признания в любви;
11.00-12.00 – ты нравишься парню и завладела его мыслями;
12.00-13.00 – скоро будет романтическое рандеву с возлюбленным;
13.00-14.00 – тот, о котом ты мечтаешь, подумал о тебе;
14.00-15.00 – тот, кому ты регулярно посвящаешь свои мысли, очень хочет встретиться
15.00-16.00 – жди тяжелого испытания от своего возлюбленного
16.00-17.00 – есть опасность неприятной ситуации, но помни – друг любит тебя
17.00-18.00 – жди сон с участием любимого.
18.00-19.00 – будет лукавое и соблазнительное сновидение.
19.00-20.00 – сложности в понимании с любимым, которые разрешатся страстным поцелуем.
20.00-21.00 – крайне приятная беседа или любовное признание.
21.00-22.00 – парень мечтает о тебе, но стесняется признания
22.00-23.00 – жди подарок от возлюбленного.
23.00-24.00 – парень заявится к тебе в гости.
Чихалка вторник
06.00-07.00 – время загадывать желание – оно сбудется обязательно
07.00-08.00 – где-то грустит парень, которому ты очень и очень не безразлична.
08.00-09.00 – жди любовь с первого взгляда.
09.00-10.00 – лучшая подруга подкинет проблем и предаст.
10.00-11.00 – твое желание потихоньку воплощается в явь – ты регулярно снишься парню
11.00-12.00 – твои губы захотят зацеловать.
12.00-13.00 – жди приятную неожиданность.
13.00-14.00 – твоя любовь взаимна
14.00-15.00 – берегись – на горизонте замаячит соперница.
15.00-16.00 – скоро будет радостное известие.
16.00-17.00 – есть парень, который тебя не просто любит, но хочет быть с тобой (да-да, в комнате с белым потолком с правом на надежду).
17.00-18.00 – твой тайный поклонник находится гораздо ближе, чем казалось раньше.
18.00-19.00 – приснится тот, с кем недавно виделась.
19.00-20.00 – не доверяй всему, что тебе скажут.
20.00-21.00 – пускай тебя не клинит на одном парне – обернись и обрати внимание на других.
21.00-22.00 – твой возлюбленный совсем потерял голову от тебя.
22.00-23.00 – поухаживай за внешностью, тебя ждет романтическая встреча.
23.00-24.00 – хороший шанс крайне приятно провести время.
Чихалка среда
06.00-07.00 – будь собой – всегда ты рядом (с)
07.00-08.00 – кажешься всем высокомерной.
08.00-09.00 – о тебе мечтают сразу несколько парней.
09.00-10.00 – тот, кого ты обожаешь, скучает и думает только о тебе.
10.00-11.00 – приходи домой как можно раньше, не задерживайся на гуляниях.
11.00-12.00 – явно нравишься парню, воспользуйся этим.
12.00-13.00 – не впадай в грусть, а повеселись.
13.00-14.00 – запоминай все до мелочей.
14.00-15.00 – встреча с другом, которому ты очень нравишься.
15.00-16.00 – встреча с симпатичным брюнетом, который тобой заинтересуется.
16.00-17.00 – тебя любят.
17.00-18.00 – кто-то регулярно мечтает о тебе.
18.00-19.00 – подруга поможет, мартини – спасет.
19.00-20.00 – будет развеселый вечер либо узнаешь интересную информацию.
20.00-21.00 – внезапно-приятная встреча с возлюбленной.
21.00-22.00 – тот, кого маринуешь во френд-зоне, очень к тебе неравнодушен.
22.00-23.00 – тебя хотят покрыть поцелуями.
23.00-24.00 – может подвести под монастырь ближайшая подруга.
Чихалка четверг
06.00-07.00 – все подруги испытывают к тебе лютую зависть
07.00-08.00 – по всей вероятности, тебя поцелуют.
08.00-09.00 – получишь внезапное и очень приятное известие.
09.00-10.00 – на тебя положили глаз сразу несколько парней.
10.00-11.00 – он любит тебя.
11.00-12.00 – он мечтает снова о встрече.
12.00-13.00 – встреча с возлюбленным.
13.00-14.00 – жди от подруги хороших известий.
14.00-15.00 – новое интригующее знакомство.
15.00-16.00 – берегись распространения сплетен.
16.00-17.00 – тот, кто придет – очень любит.
17.00-18.00 – он сильно любит тебя.
18.00-19.00 – встреча с другом-парнем.
19.00-20.00 – жди веселую компанию.
20.00-21.00 – не совершай ошибки - не раскрывай никому своих тайн.
21.00-22.00 – не грусти и не переживай, лучше жди гостей.
22.00-23.00 – не говори о своих чувствах, подходящее время еще не пришло.
23.00-24.00 – будет встреча, которую не ожидаешь.
Чихалка пятница
06.00-07.00 – жди внезапный сюрприз.
07.00-08.00 – будет удачный день.
08.00-09.00 – крайне рассердишься.
09.00-10.00 – он тебя любит и хочет почаще видеться.
10.00-11.00 – ожидай любовное письмо.
11.00-12.00 – будет нелепая ссора.
12.00-13.00 – жди встречи с парнем.
13.00-14.00 – нежелательная встреча.
14.00-15.00 – жди незваных и не совсем приятных гостей.
15.00-16.00 – дверь на ключ и с винцом тоска по прошлому.
16.00-17.00 – жди поцелуев.
17.00-18.00 – поймешь, что тебя избегают.
18.00-19.00 – вернешься домой пораньше.
19.00-20.00 – тебя любят.
20.00-21.00 – вероятна встреча с обильной выпивкой, которая окончится страстными поцелуями.
21.00-22.00 – любимый крепко поцелует.
22.00-23.00 – время потратишь зря.
23.00-24.00 – запомни сон – он вещий.
Чихалка суббота
06.00-07.00 – спокойное время.
07.00-08.00 – будет встреча, которая максимально поднимет настроение.
08.00-09.00 – будешь веселиться.
09.00-10.00 – соблюдай осторожность.
10.00-11.00 – кто-то о тебе постоянно думает.
11.00-12.00 – будет радостное известие.
12.00-13.00 – он напрочь не достоин тебя.
13.00-14.00 – не прекращай ухаживать за своей внешностью.
14.00-15.00 – куче парней нравится твоя красота.
15.00-16.00 – не принимай необдуманных решений.
16.00-17.00 – он, кушая борщ, думает о тебе.
17.00-18.00 – встреча с любовью
18.00-19.00 – о тебе мечтает тот, с кем давно не видалась
19.00-20.00 – он не стоит твоего внимания.
20.00-21.00 – запомни сон и все поймешь.
21.00-22.00 – держи ум в порядке и не отчаивайся.
22.00-23.00 – проверь – честен ли твой возлюбленный.
23.00-24.00 – не переживай, он любит тебя.
Чихалка воскресенье
06.00-07.00: день пройдет спокойно, без неординарных событий
07.00-08.00: будет случайная и крайне приятная встреча.
08.00-09.00: выходной пройдет в веселье и беззаботных развлечениях.
09.00-10.00: кто-то из ближайших людей затаил злобу и хочет обмануть.
10.00-11.00: человеку, который тебе симпатичен, симпатична и ты.
11.00-12.00 будут хорошие новости от приятного человека.
12.00-13.00: крайне тщательно проанализируй свой нынешний роман.
13.00-14.00: ты на правильном пути и тебя любят.
14.00-15.00: ты красива, умна и обаятельна, но чересчур горделива.
15.00-16.00: твой избранник никак не наберется смелости, чтобы проявить свои чувства. 16.00-17.00: не нервничай и думай позитивно - тебе ждет удача
17.00-18.00: будет шанс встретить человека, который станет спутником твоей жизни.
18.00-19.00: о тебе вспоминает человек из давно забытых отношений.
19.00-20.00: ты совершенно не замечаешь недостатков своего возлюбленного, а достоинства, наоборот, зря преувеличиваешь.
20.00-21.00: сегодняшний сон расскажет все о твоей личной жизни.
21.00-22.00: то, что из-за чего сейчас грустишь – не стоит этого
22.00-23.00: твой возлюбленный нечестен с тобой.
23.00-00.00: жди любовные страдания.