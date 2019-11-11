Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату

Президенты скоро достигнут договоренности насчет окончания войны, спрогнозировал астролог.
Президент Владимир Зеленский и глава Российской Федерации Владимир Путин в конце ноября достигнут важной договоренности.
Украинский и российский лидеры договорятся об окончании войны между своими странами, написал астролог Влад Росс в Facebook.
Эксперт добавил, что президенты достигнут договоренности 26 ноября.
"…26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Украиной и Россией", - поделился астролог.