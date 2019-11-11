Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату

Владимир Зеленский и Владимир Путин договорятся об окончании войны, поделился астролог

Президент Владимир Зеленский и глава Российской Федерации Владимир Путин в конце ноября достигнут важной договоренности.

Украинский и российский лидеры договорятся об окончании войны между своими странами, написал астролог Влад Росс в Facebook.

Эксперт добавил, что президенты достигнут договоренности 26 ноября.

"…26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Украиной и Россией", - поделился астролог.