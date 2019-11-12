Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего - отказаться и приметы

В полнолуние в ноябре 2019 можно попытаться привлечь лунную энергию.
Полнолуние 2019 в ноябре будет во вторник, 12 числа, - Луна округлиться в 15:34 по Киеву и будет находиться в знаке Зодиака Телец.
В день полнолуния нужно очистить свои мысли и пространство вокруг себя от всего лишнего и негативного, можно заниматься творчество и искать свою любовь.
В полнолуние 12 ноября советуют отказаться от нескольких простых вещей, с которыми мы часто сталкиваемся. Также на полнолуние есть несколько примет.
Полнолуние 2019 - от чего отказаться:
- Нельзя ссориться - негатив "вылезет боком";
- Лучше отложить важные финансовые дела, в частности, покупки, подписание договоров;
- Стоит отказаться от алкоголя;
- Лучше отложить экстрим.
Полнолуние в ноябре 2019: приметы
- В народе верят, что если девушка хочет выйти замуж, в полнолуние ей нужно три раза дома помыть полы;
- Считается, что если в полнолуние надеть носки или белье красного цвета, то целый месяц не будет покидать лунная энергия.
Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 13-18 ноября будет критический период. Эксперт отметил, что в это время возможны обманы и финансовые потери - лучше отказаться от важных покупок.