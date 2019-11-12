Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего - отказаться и приметы

В полнолуние 2019 не стоит ссориться / Reuters

Полнолуние 2019 в ноябре будет во вторник, 12 числа, - Луна округлиться в 15:34 по Киеву и будет находиться в знаке Зодиака Телец.

В день полнолуния нужно очистить свои мысли и пространство вокруг себя от всего лишнего и негативного, можно заниматься творчество и искать свою любовь.

В полнолуние 12 ноября советуют отказаться от нескольких простых вещей, с которыми мы часто сталкиваемся. Также на полнолуние есть несколько примет.

Полнолуние 2019 - от чего отказаться:

Нельзя ссориться - негатив "вылезет боком";

Лучше отложить важные финансовые дела, в частности, покупки, подписание договоров;

Стоит отказаться от алкоголя;

Лучше отложить экстрим.

Полнолуние в ноябре 2019: приметы

В народе верят, что если девушка хочет выйти замуж, в полнолуние ей нужно три раза дома помыть полы;

Считается, что если в полнолуние надеть носки или белье красного цвета, то целый месяц не будет покидать лунная энергия.

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что с 13-18 ноября будет критический период. Эксперт отметил, что в это время возможны обманы и финансовые потери - лучше отказаться от важных покупок.