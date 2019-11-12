Финансовый крах, смерть иллюзий: кого гороскоп на завтра предупредил об угрозах

Весам нужно остерегаться финансового краха / Reuters

В среду, 13 ноября (отмечается Всемирный день доброты), Луна снова начнет убывать. Весам и Ракам гороскоп на завтра прогнозирует "душемотательный" день.

Весам в День доброты 2019 грозит финансовый крах, у Раков могут умереть иллюзии, а Львам звезды предвещают небольшие финансовые неприятности.

Гороскоп на 13 ноября 2019: кому подготовиться к душемотательному дню

Весы - гороскоп на завтра

Финансовый крах вероятен, если неправильно рассчитать бюджет и пойти на слишком большие расходы. Возможен "удар" по здоровью - защитите свои слабые места и действуйте на опережение.

Возможно деловое предложение - гороскоп 2019 рекомендует все тщательно просчитать и решить, стоит ли "овчинка выделки".

Раки - гороскоп на 13 ноября 2019

Иллюзии Раков могут уничтожить разногласия и даже открытые конфликты. Не делайте из мухи слона - отвлекитесь на что-либо постороннее и расставьте все по своим местам.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда грозят денежные потери и обманыНи в коем случае не позволяйте себе деградировать - учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Знания не бывают лишними, и вы найдете им применение. Есть шанс познакомиться с приятной личностью - будьте лапочкой.

Лев - гороскоп на завтра

Львы могут раскошелиться и потратить больше, чем позволяет бюджет - считайте и рассчитывайте, это и полезно, и необходимо. Возможны разногласия со второй половинкой - в День доброты 2019 попытайтесь почаще проявлять это светлое качество и вскоре точно будете вознаграждены. В работе стоит быть очень щепетильными и аккуратными.

Ранее стало известно, что гороскоп на ноябрь 2019 спрогнозировал Весам пакости и предательства, Ракам - проблемы на работе, а Львам - проблемы со здоровьем, в частности, возможны простуды.