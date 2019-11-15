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Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на 15 ноября 2019

15 ноября 2019, 11:10

Водолеям сегодня не помешает провести время в своей "тихой гавани".

Близнецам грозит тупик - Гороскоп на 2019
Сегодня Близнецы могут оказаться в тупике / Скриншот

Для Львов пятница, 15 ноября, может оказаться воодушевляющим днем - если они смогут найти свою музу, то будут способны свернуть горы. Немного напряженный день гороскоп на сегодня напророчил Близнецам, Водолеям и Ракам.

У Близнецов может хватить сил и смекалки загнать себя в тупик, на Водолеев может навалиться много непростых ситуаций и дел, а Ракам грозят семейные конфликты.

Гороскоп на 15 ноября 2019: кому светит непростой день, а кому под силу свернуть горы

Водолей - гороскоп на сегодня

Разложите все по полочкам и с непростыми делами будет намного проще справиться. Скрасьте непростой день приятным вечером - проведите время с любимым человеком в своей "тихой гавани". Будьте реалистами во время составления планов и опасайтесь авантюр, которые могут привести к плачевным последствиям.

Близнецы - гороскоп на 15 ноября 2019

Из-за слишком высоко поднятого носа можно не заметить маленький порог. Есть угроза оказаться в тупике из-за слишком "разбухшей" самооценки. Гороскоп 2019 рекомендует опуститься с небес на землю. Есть шанс найти работу получше.

Лев - гороскоп на сегодня

Львам для серьезных свершений нужен небольшой "волшебный пендель" или человек, который бы смог воодушевить на подвиги.

Читайте такжеГороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуОтстранитесь от разборок, которые не касаются вас лично, иначе - можете попасть под раздачу. Постарайтесь придерживаться правильного питания - пожалейте свой организм. 

Рак - гороскоп на 15 ноября 2019

Занятые Раки могут столкнуться с непониманием родных - не расстраивайтесь и берегите нервы. Одиноким Ракам не стоит вешаться на шею первому встречному, который проявит интерес или симпатию. Спрячьте крупную сумму назад в надежное место - пока не время серьезно тратиться.

Ранее гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака предупредил Водолеев об угрозе аварий, спрогнозировал Близнецам встречу с будущим мужей/женой, Львам - новые возможности, а Ракам - удачу в работе.

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Сейчас вы просматриваете новость «Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на 15 ноября 2019». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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