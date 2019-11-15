Финансовый сюрприз, горький самообман: гороскоп на завтра предупредил о нежданчиках

Близнецам 16 ноября светит приятный сюрприз / Скриншот

В День работников радио, телевидения и связи 2019 - в субботу, 16 ноября, Близнецы могут получить финансовый сюрприз, а Весы и Скорпионы - слишком сильно увлечься собственным "я" и горько обмануть самих себя.

Ракам гороскоп на завтра тоже напророчил нежданчики - как приятные, так и неприятные. Близнецам, Весам, Скорпионам и Ракам в любой ситуации стоит держать себя в руках и вести достойно - не стоит проявлять слишком бурные эмоции.

Гороскоп на 16 ноября 2019: кому звезды прочат нежданчики

Близнецы - гороскоп на завтра

Финансовый сюрприз может буквально свалиться на голову. Не стоит рассчитывать нажиться с помощью "безобидных" авантюр. Не возлагайте большие надежды на новых знакомых, лучше относиться к ним с опаской.

Весы - гороскоп на 16 ноября 2019

Слишком глубокое погружение в творчество может "вылезти боком". Не смотрите сквозь розовые стекла на свое окружение - рядом может находиться волк в овечьей шкуре. Правильно распределите свое время и силы - гороскоп 2019 советует сначала сделать "горящие" дела, а потом уже помогать тем, кто нуждается в вашей помощи.

Скорпион - гороскоп на завтра

Не стройте воздушные замки относительно второй половинки - помните, что не бывает идеальных людей и будьте готовы прощать. Неожиданно отношениям могут испортиться - не впадайте в отчаяние и попытайтесь разобраться в ситуации. В глубине души вы понимаете, как правильно действовать.

Рак - гороскоп на 16 ноября 2019

Неприятные неожиданности внезапно могут оказаться толчком к новым возможностям. Уймите эмоции и во время общения не подливайте масла в огонь - так можно будет избежать ссор с близкими. Вероятны новые знакомства.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака Ракам прогнозировались конфликтные ситуации с шефами, Скорпионам звезды сулили удачу в общественной сфере, Весов предупредили о возможных пакостях, а Близнецам прочили опасности и травмы.