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Астрологи предупредили об угрозах 2020 года

16 ноября 2019, 06:27

Под влиянием символа 2020 года люди могут стать жесткими.

В следующем году могут рушиться отношения, предупредили астрологи - Гороскоп на 2020
В 2020-м могут рушиться отношения, предупредили астрологи / Скриншот

Символ 2020 года (год будет високосным) - Белая Металлическая Крыса - может внести коррективы в некоторые сферы жизни, есть угроза разрушения отношений, неудачных покупок и переутомления. 

Отношения может "убить" рутина, не стоит навязываться друг другу, а наоборот - нужно давать свободу, сообщает SlovoFraza со ссылкой на гороскоп на 2020 от астрологов.

Эксперты отметили, что характеристика Крысы - Металлическая, повлияет на все типы отношений - люди станут немного замкнутыми, жесткими и непреклонными. 

"Человек устает от однообразного темпа, а в год Крысы это вдвойне актуально, так что в 2020 году постарайтесь не навязываться друг другу… любые ссоры на этой почве могут привести к разрыву или долгосрочным и затяжным ссорам, конфликтам…", - отмечается в материале.

Читайте такжеДенежный сюрприз, горький самообман: к чему подготовил гороскоп на сегодняНа протяжении 2020-го астрологи не рекомендуют влезать в большие долги и советуют очень тщательно продумывать дорогие покупки, поскольку они могут принести новые проблемы. Есть угроза того, что эгоизм и гордость некоторых людей возрастут - необходимо следить за собой.

Гороскоп на 2020 год предупреждает о частом изменении настроения и проблемах со сном. Нужно уделять достаточное время отдыху и не переутомляться.

Ранее сообщалось, что в 2020 году ряду знаков Зодиака прогнозировались позитивные изменения, в частности, Девам звезды сулили карьерный скачок и знакомство, которое может оказаться судьбоносным.

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