  1. Главная
  3. Гороскоп

Неожиданный подвох, осуществления мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра

18 ноября 2019, 16:22

В День мужчин 2019 Ракам не стоит надрывать пупок.

Во вторник у Козерогов может осуществиться мечта - Гороскоп на завтра
Во всемирный день мужчин 2019 у Козерогов может осуществиться мечта / Скриншот

Международный мужской день (День мужчин 2019) - вторник, 19 ноября, Водолеям и Стрельцам могут омрачить неожиданные подвохи, Ракам - перепалка с начальством, Тельцам - бестолковые придирки. 

Стрельцам и Львам гороскоп на завтра рекомендует думать перед тем, как что-то говорить второй половинке - их слова могут "расшифровать" абсолютно неправильно. А самый радужный прогноз составлен для Козерогов - им стоит рассчитывать на осуществление мечты.

Гороскоп на 19 ноября 2019: кому что может омрачить или "осветить" день

Гороскоп на завтра - Водолей

Не самый лучший день, чтобы знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь предельно аккуратно общаться с новыми знакомыми - не стоит при первой же возможности рассказывать семейные тайны и вытаскивать "грязное белье". Не издевайтесь над организмом - и не думайте об экстремальных диетах.

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Стрелец

Вряд ли новые знакомства окажутся полезными. Добро, сделанное в День мужчин 2019 младшим коллегам, может неожиданно вылезти боком. Повремените с достаточно дорогими покупками. 

Гороскоп на завтра - Рак

Одевайтесь потеплее, пейте тепленькое, не нервничайте и не перечьте начальству - последняя рекомендация может сберечь много нервов. Не надрывайте пупок - день неблагоприятный для сверхзадач. 

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Телец

Если дипломатичность не помогает - не бойтесь "включать" праведный гнев. Есть шанс закрутить интрижку. Гороскоп 2019 рекомендует прислушиваться к своему организму - если что-то болит, не стоит просто "закидываться" обезболивающими.

Гороскоп на завтра - Лев

Если хотите избежать размолвок с любимым человеком - лучше все ему/ей разложите по полочкам. Настраивайте себя на позитив, и проблемы не смогут проломить вашу защиту. Удачное время, чтобы прикупить недвижимость. 

Гороскоп на 19 ноября 2019 - Козерог

Будьте снисходительнее к близким и к себе. Вашу уникальность и внутреннюю красоту могут заметить, и ваша мечта найти подходящего человека для создания семьи может осуществиться. 

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака прогнозировал, что для Козерогов будут открыты все дороги, Львам прогнозировались новые проекты, Тельцам - предательства и конфликты, Ракам - незаслуженное наказание, Стрельцам - новые возможности заработка, а Водолеям - новшества.

гороскоп Зодиак День мужчин
Сейчас вы просматриваете новость «Неожиданный подвох, осуществления мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:22
Неожиданный подвох, осуществления мечты: что прогнозирует гороскоп на завтра
16:06
С намеком на Ляшко: Беленюк показал, как нужно нардепам обороняться Видео
16:00
НБУ выступил с революционной инициативой: что ждет украинцев
15:48
Племянница Ротару выходит замуж: дата свадьбы Видео
15:20
Майдан путинским рабам не понять мнение
15:17
Снимает квартиру у тещи: нардепам компенсировали миллионы гривен за жилье
14:54
На Черкасчине погибли двое маленьких детей, младенец - в реанимации: названа возможная причина Фото
14:50
"Добротная какабяка": в Украину идут морозы – синоптик Видео
14:49
София Ротару отправилась к Путину на концерты
14:44
"Слуга народа" предложил Раде снять один налог: что готовят украинцам
14:43
"Бесспорно, небогатое": эксперт рассказала почему в Украине бедное население
14:32
Газпром передал Нафтогазу ультиматум по транзиту: что требует Видео
14:20
"П*здец, застиранная тряпка, уродство": Интимное фото Волочковой вызвало фурор
14:06
"Страшно, дети кричат": в Харькове произошло ЧП с туристическим Boeing
14:00
В МИД рассказали, почему Германия "топит" за путинский газопровод Северный поток-2
13:53
Какова цена возвращенных Россией кораблей? мнение
13:30
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить Видео
13:02
"Троянский конь": Ляшко вручили подозрение, а он устроил шоу Видео
12:56
Нардеп-"шопоголик": "слугу народа" поймали за "левым" занятием в Раде - фото
12:56
Чумак рассказал о том, как намерен реформировать военную прокуратуру
12:48
Lindemann в Киеве: открылась продажа билетов на концерт Видео
12:36
Россия вернула Украине захваченные корабли: самые интересные детали Видео
12:34
Нормандский формат: в Кремле официально подтвердили дату саммита
12:32
"Печать антихриста": в ПЦУ рассказали правду об "опасности" биометрики
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 8 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:53
Упрощение визового режима: в Брюсселе сделали важное заявление относительно Беларуси
11:48
"Три дня общались": Луценко рассказал, как и о чем говорил с адвокатом Трампа в США
11:45
"П*дарасы с Куева": опубликованы фото экокатастрофы в Крыму
11:36
Путин стремительно теряет поддержку россиян - опрос
11:29
Черная пятница на Kasta будет длиться две недели со скидками до -90% новости компании
11:10
"Идем домой": в "ДНР" разразились угрозами в адрес Киева
11:08
Открылась неприятная правда о Меган Маркл и королевской семье Видео
11:05
ГБР направило на подпись генпрокурору первое подозрение Порошенко - Портнов
10:55
Попытки РФ - безуспешны: в МИД Украины рассказали о серьезном моменте в деле сбитого MH17
10:46
"Документов не было": Казахстан умыл руки от встречи Путина и Зеленского
10:26
"Никакой "зрады" не запланировано": Пристайко высказался о выборах на Донбассе
10:10
"Зеленский и Пристайко не в курсе были": Трамп рассказал о задержке денежной помощи Украине
10:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 7 серии Видео
10:00
Танці з зірками 2019 13 выпуск: Владимир Остапчук покидает шоу - все подробности Видео
09:56
"Проси прощения": в Крыму на похоронах убитой девочки разгорелся скандал
09:43
Экс-генпрокурор Луценко рассказал, как из тюрьмы звонил Зеленскому
09:20
Курс валют: доллар продолжил падение, а евро резко подорожало
09:15
В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям
08:50
Украина не может планировать свое будущее, надеясь на развал России – Пристайко
08:49
Рождение любви: кому гороскоп на 18 ноября 2019 прочит незабываемое свидание
08:47
"Шаг к примирению": крымские оккупанты решили "подлизаться" к Киеву
08:45
СБУ "не ловит мышей", или Зачем вспомнили о сим-картах по паспортам мнение
08:20
"Вишенка на торте": Пристайко рассказал, будут ли "Нормандские соглашения"
07:46
Повалил дым и стал разваливаться: в США - ЧП с самолетом с Хиллари Клинтон на борту
07:30
В зале игровых автоматов в Киеве произошла кровавая резня: фото и видео 18+ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять