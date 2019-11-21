Любовная трагедия: кому гороскоп на 21 ноября 2019 напророчил амурные войны

Сегодня Рыбам грозит любовная трагедия / Скриншот

Рыбам в День достоинства и свободы - в четверг, 21 ноября, грозит любовная трагедия, а Скорпионы могут "доиграться" до краха отношений.

Позитивный в любовном плане день гороскоп на сегодня напророчил Козерогам и Ракам и, при одном условии, - Львам.

Овнам и Стрельцам 21 ноября будет не до амурных дел, возможно, придется решать важные рабочие вопросы.

Гороскоп на 21 ноября 2019: кому напророчены амурные войны, а кому - важные дела

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Нельзя расслабляться при выполнении даже самых элементарных рабочих задач. Могут вспыхнуть чувства, из-за которых в сердце останется глубокая рана. Не стоит оставлять без внимания плохое самочувствие - берегите себя. Хороший день, чтобы поработать над фигурой.

Гороскоп на 21 ноября 2019 - Скорпион

Терпение и мудрость - эти две черты могут помочь преодолеть проблемы, возникшие в личной жизни. Неожиданно может появиться новый союзник.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Одиноким Козерогам рекомендуется оторвать пятую точку от кресла/дивана/стула и "включить" активный поиск. Есть шанс познакомиться с привлекательным человеком и неплохо провести время. Гороскоп 2019 пророчит успехи в карьере - возможно повышение или надбавка к зарплате.

Гороскоп на 21 ноября 2019 - Рак

Можно "окунуться" в любовь - просто любите и наслаждайтесь этим чувством. Не судите людей строго - простой наряд может скрывать глубокую душу.

Гороскоп на сегодня - Лев

Если держать в узде свои эмоции - на любовном фронте не будет войны, в противном случае - вероятен разрушительный конфликт.

Читайте такжеГороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетовПопытайтесь выкроить время для отдыха и продуктивность труда ощутимо возрастет.

Гороскоп на 21 ноября 2019 - Овен

Возможно, Овнам придется принимать очень ответственное решение - успокойтесь и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. В День достоинства и свободы постарайтесь не нарываться на скандалы - самочувствие и так может быть "не ахти".

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Крайне срочные дела могут поломать Стрельцам все планы, поэтому, возможно, на 21 ноября их лучше и не строить. Вероятны изменения в личной жизни - можно оказаться в щекотливом положении.

Напомним, в опубликованном ранее гороскопе на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака говорилось, что Рыбам светят удачные дальние поездки, Скорпионам звезды прочат удачу в торговле, Козерогам - реализацию мечты, Ракам - восстановление утраченных связей, Львам и Стрельцам - успех в любви, а Овнам - уйму конфликтов.