Скандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки Зодиака

Астролог рассказал, какие знаки наиболее конфликтны, а какие - спокойны, как слон / Rsute

Конфликты между людьми неизбежны. Вот только представители одних знаков Зодиака не могут без скандалов и склок, другие быстро загораются, ведут горячий спор, но очень быстро затухают и сводят конфликт на нет, а третьи вообще спокойны и непробиваемы, как слон.

Чего ждать от каждого из знаков Зодиака в конфликтной ситуации, рассказал Главреду астролог Влад Росс.

Наиболее конфликтные знаки Зодиака – по словам астролога, те, в которых больше всего проявлен Марс.

Овны. Овны находятся под сильным влиянием Марса, потому часто агрессивны, вспыльчивы и воинственны. Порой им достаточно одного слова, чтобы разъяриться и прийти в бешенство. Злясь, они способны едва ли не биться головой о стену. Они всегда прут напрямую. Если у женщины либо Луна в Овне, либо асцендент в Овне, она вспыхивает моментально, то есть такие женщины – безумные скандалистки. Но Овны при этом довольно быстро отходят и успокаиваются.

Читайте также"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолунияСкорпионы. На второе место по конфликтности и скандальности можно по праву определить Скорпионов. Они вспыхивают не моментально, а с раскачкой. Однако они не преминут ударить или ужалить в самое больное место. С представителями этого знака тяжело поладить, а жить под одной крышей с ними вообще несладко. Кроме того, Скорпионов не назовешь отходчивыми. Они способны затаить злобу или обиду и провоцировать на конфликт еще очень долго. Либо спустя какое-то время Скорпион может неожиданно ужалить в самый неподходящий момент и долго не отходить. Этому знаку свойственно выжидать.

Козероги. У Козерогов – третье место по конфликтности. Марс в экзальтации в этом знаке. Козерог, в принципе, на конфликт не идет, но, если пошел, то это все, он будет очень долго и нудно конфликтовать, судиться, выяснять отношения. Его лучше не трогать и с ним лучше не конфликтовать даже по мелочи – себе дороже. Если его зацепить, то Козерог долго и дотошно будет разбираться, что-то выяснять, не давать конфликту исчерпаться, может даже пойти в суд. Он не простит и будет долго пытаться окончательно выяснить отношения со своим обидчиком.

Самые спокойные и не конфликтные знаки Зодиака – это те, где Венера в обители, отметил Влад Росс.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеТельцы. На первом месте по не-конфликтности – Тельцы. Они просто непробиваемые. Вот вспомните корову, которая вышла на дорогу: ее не обойдешь и не объедешь, как ни ругайся, как ни сигналь – ей все равно. Вот и Тельцы такие: медлительные, спокойные, невозмутимые. Вывести Тельца из равновесия очень сложно, почти невозможно. Но если вам удастся это сделать, найдя персональную "красную тряпку" для этого Тельца, то берегитесь – Телец станет просто бешенным. Но это будет исключением, придется очень постараться, чтобы этот самый спокойный знак вывести из себя. Это касается только типичных представителей знака, например, если в Тельце у человека не менее пяти планет.

Весы. Также Венера в обители у Весов. Это тоже более-менее спокойный знак Зодиака, который никогда не ведется на провокации. Если Овен – это война, то Весы – это мир и спокойствие. Весы всегда способны обойти конфликт, не дать ему развиться. Они умеют договориться, решить проблему дипломатическим путем. Слава богу, что Путин родился под этим знаком Зодиака, иначе Украины бы уже не было. Так что Весы всегда могут договориться. Для них нет врагов – есть интересы, и любой враг может стать им другом.

Рыбы. Венера в экзальтации – в Рыбах. Это – спокойный знак Зодиака, который любит сидеть в тишине. Рыбы очень любят тишину. Скандалы, ссоры и выяснение отношений совершенно несвойственны представителям этого знака. Поговорку "тише воды, ниже травы" придумали про Рыб. Спокойствие, сон, тишина – это свойственно Рыбам. Любая ссора с Рыбой – это тихий и спокойный разговор. Они редко повышают голос, зато могут что-то колкое и колючее написать в месенджере, то есть даже не по телефону сказать.

Об остальных знаках Зодиака также следует сказать по несколько слов.

Близнецы. Весьма спокойный знак зодиака – это болтливые Близнецы. Они любят сплетни, слухи и доносы. Они любят облить кого-то грязью, посудачить за спиной. Но к агрессии и открытым конфликтам не склонны.

Читайте такжеМолниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябреСтрельцы. Это – сложный знак. Стрельцы слишком прямолинейны, потому любят "выстрелить" словом. Увидев какой-то недостаток другого человека, Стрельцы поспешат указать на него, высказать все, что думают. Рубят всю правду-матку, не задумываясь о последствиях. Особенно это свойственно людям с Луной в Стрельце.

Львы. Львы – очень благородны по своей натуре. С ними если и поссоришься, то тут же помиришься. Они всегда прощают, способны найти мудрый выход из любой ситуации. Так что Львы могут порычать немного, но затем быстро найдут способ, как исчерпать конфликт.

Водолеи. Водолей – это знак дружбы, компании, общности. Они не любят конфликтовать. А вот посплетничать очень даже любят. Потому водолейский менталитет проявляется в любопытстве: им хочется знать, что у кого и как, кто что и где достал. Однако Водолеи – не скандалисты. Они не любят выяснять отношения, но косточки перемыть – всегда с удовольствием.

Девы. Девы очень колкие. Они способны "колоть" очень методично, цепляться из-за мелочей. Если у Скорпионов очень ядовитые замечания, то у Дев – четкие и просчитанные. Девы обожают покритиковать других, указать на чужие ошибки.

Раки. Раки очень любят поскандалить дома, причем по любому поводу. Они любят выяснить все: почему тарелку не помыл, почему не убрал, почему что-то не туда положил, почему носки разбросал. Раками управляет эмоциональная Луна, потому Раки не способны обуздать свои эмоции, и они тут же выплескиваются на других. Но Ракам свойственна быстрая смена настроений. Если Овны очень вспыльчивые, то Раки – нервные и эмоционально несдержанные. Жена-Рак может на эмоциях поскандалить, наговорить много, крикнуть: "Все! Секса не будет!". Но проходит час – и Рак со своим супругом или супругой уже занимается любовью.

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