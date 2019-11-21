Прибыльная халтура и подстава: кому гороскоп на 22 ноября 2019 сулит держать нос по ветру

Овнам 22 ноября может подвернуться прибыльная халтура / Скриншот

Пятница, 22 ноября, - День сыновей - прогнозируется денежной для Овнов, а эмоциональной для Раков, Весов, Львов, Дев и Стрельцов.

Овнам гороскоп на 22 ноября напророчил прибыльную халтуру, а Стрельцов предупредил о возможной подставе.

Гороскоп на 22 ноября 2019: какие возможности и неприятности сулят звезды

Гороскоп на 22 ноября - Стрелец

Есть шанс пополнить кошелек, однако риск может быть наказан. Не открывайте душу перед людьми, которых мало знаете, - они могут слить "компромат". Внимательнее относитесь к своему здоровью.

Гороскоп на 22 ноября 2019 - Овен

Творите и вытворяйте (конечно же, что-то позитивное). Проследите, чтобы улучшение финансового положения не оторвало вас от земли - нельзя зазнаваться и "отключать" самокритику. Гороскоп 2019 рекомендует продумывать этапы работы перед тем, как к ней приступать.

Гороскоп на 22 ноября - Дева

Девам нужно присмотреться к своему окружению - кому-то "режут глаза" ваши достижения. Вероятны временные финансовые неприятности. Возможны встречи, которые повлияют на судьбу.

Гороскоп на 22 ноября 2019 - Лев

Пытайтесь сделать долгий и медленный выдох, когда вас поучают - тогда, возможно, вы не начнете "метать молнии".

Читайте такжеАстрологи предупредили об угрозах 2020 годаПопытайтесь сделать День сыновей размеренным и не сильно активничать. Научитесь адекватно реагировать на советы и критику - это тоже залог успеха.

Гороскоп на 22 ноября - Весы

Возможно получение ответов на важные вопросы. Судьба может "подложить свинью". Желательно не храбриться и снизить обороты, иначе - здоровье может серьезно подкачать.

Гороскоп на 22 ноября 2019 - Рак

Раков могут вывести из себя, постарайтесь "собрать нервы в коробочку" и действовать мудро. Попытайтесь не ранить родных и близких. Побалуйте себя чем-то вкусненьким.

Напомним, Ракам гороскоп на ноябрь 2019 для всех знаков Зодиака напророчил невезение в работе, Весам - финансовые неудачи, Львам - трудности и препятствия, а Девам и Овнам - неприятности в личной жизни.