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Бесстыжий грабеж и фарт в делах: кого гороскоп на завтра записал в лузеры, а кого - в фавориты

22 ноября 2019, 13:23

Рыбам стоит попытаться не слушать внутреннего беспощадного критика.

Рыбам гороскоп 2019 сулит удачу в делах
Рыбам можно рассчитывать на удачу в делах / Скриншот

В День Георгия Победоносца - в субботу, 23 ноября, Рыбы, Раки, Овны, Весы могут быть фаворитами, а Львы, Весы и Стрельцы - лузерами.

Гороскоп на завтра предвещает Рыбам успех в делах, Ракам - истинную любовь, а Овнам - повышенную терпеливость для завершения начатых важных проектов, в Весам - финансовые успехи.

Львам грозит наглый грабеж, а Стрельцам - неудачные кардинальные перемены.

Лузеры и фавориты: гороскоп на 23 ноября 2019

Стрелец - гороскоп на завтра

Противопоказаны карьерные метания - не лучший день, чтобы из повара перепрофилироваться в айтишники. Не принимайте важные решения сгоряча. Отдохните от рутины и впустите в свою жизнь свежий воздух.

Лев - гороскоп на 23 ноября 2019

Нужно быть очень внимательными и хранить вещи в труднодоступных местах - есть угроза бесстыжего грабежа. Очень сложные дела в День Георгия Победоносца 2019 могут оказаться не по зубам. 

Весы - гороскоп на завтра

Весы могут выгодно вложить деньги, главное - просчитать все риски. Привлекательность Весов может зашкаливать - пускайте "оружие" в ход для реализации благих целей. Протягивайте руку помощи тем, кто в ней очень сильно нуждается.

Овен - гороскоп на 23 ноября 2019

Овнам под силу сделать "тошнотворные" дела, которые они давно отодвигали "на завтра".

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуНи что не должно помешать отдыху - ваша задача заключается в том, чтобы его продумать и получить максимум удовольствия.

Рак - гороскоп на завтра

Ракам удача может улыбнуться не только в личной сфере - представителям этого знака гороскоп 2019 спрогнозировал удачные крупные покупки. Не бойтесь избавляться от ненужных вещей - их можно продать.

Рыбы - гороскоп на 23 ноября 2019

Рыбам звезды сулят прорыв в делах, если продолжить трудиться - новые достижения не за горами. Попытайтесь не слушать внутреннего беспощадного критика - поверьте в себя, и могут открыться новые двери. 

Ранее астролог Влад Росс предупредил, что в 2020 году возможна мировая катастрофа. Эксперт сообщил, что глобальная катастрофа может произойти после того, как Сатурн и Плутон соединятся.

гороскоп Зодиак День Георгия Победоносца
Сейчас вы просматриваете новость «Бесстыжий грабеж и фарт в делах: кого гороскоп на завтра записал в лузеры, а кого - в фавориты». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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