Гороскоп на 23 ноября 2019: кто попал в лузеры, а кто - в фавориты

Сегодня Рыбам можно рассчитывать на удачу в делах / Скриншот

Рыбы, Раки, Овны и Весы в День Георгия Победоносца - в субботу, 23 ноября, могут быть фаворитами, а Львы, Весы и Стрельцы - лузерами.

Гороскоп на 23 ноября 2019 предвещает Рыбам успех в делах, Ракам - истинную любовь, а Овнам - повышенную терпеливость для завершения начатых важных проектов, в Весам - финансовые успехи.

Львам грозит наглый грабеж, а Стрельцам - неудачные кардинальные перемены.

Лузеры и фавориты: гороскоп на 23 ноября

Гороскоп 2019 - Стрелец

Противопоказаны карьерные метания - не лучший день, чтобы из повара перепрофилироваться в айтишники. Не принимайте важные решения сгоряча. Отдохните от рутины и впустите в свою жизнь свежий воздух.

Лев - гороскоп на 23 ноября 2019

Нужно быть очень внимательными и хранить вещи в труднодоступных местах - есть угроза бесстыжего грабежа. Очень сложные дела в День Георгия Победоносца 2019 могут оказаться не по зубам.

Гороскоп 2019 - Весы

Весы могут выгодно вложить деньги, главное - просчитать все риски. Привлекательность Весов может зашкаливать - пускайте "оружие" в ход для реализации благих целей. Протягивайте руку помощи тем, кто в ней очень сильно нуждается.

Овен - гороскоп на 23 ноября 2019

Овнам под силу сделать "тошнотворные" дела, которые они давно отодвигали "на завтра".

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Гороскоп 2019 - Рак

Ракам удача может улыбнуться не только в личной сфере - представителям этого знака гороскоп 2019 спрогнозировал удачные крупные покупки. Не бойтесь избавляться от ненужных вещей - их можно продать.

Рыбы - гороскоп на 23 ноября 2019

Рыбам звезды сулят прорыв в делах, если продолжить трудиться - новые достижения не за горами. Попытайтесь не слушать внутреннего беспощадного критика - поверьте в себя, и могут открыться новые двери.

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