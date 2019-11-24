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Гороскоп на 24 ноября 2019: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви

24 ноября 2019, 09:07

Близнецам и Стрельцам сегодня противопоказано постоянно сидеть в одиночестве.

"Укусы" судьбы 24 ноября грозят Тельцам, Ракам, Рыбам и Львам / Скриншот

В воскресенье, 24 ноября, убывающая Луна находится в Скорпионе, и гороскоп на сегодня предупредил Тельцов, Раков, Рыб и Львов о неприятном, но несмертельном "укусе" судьбы, а Стрельцам и Близнецам напророчил позитивные изменения в любовной сфере.

Сегодня Близнецам и Стрельцам не помешает внимательно смотреть по сторонам - они могут встретить свою любовь.

Гороскоп на 24 ноября 2019: кому ждать удачи в любви, а кому готовиться к "укусам" судьбы

Гороскоп на сегодня - Телец

Придется взять себя в руки и проявить мужество и отвагу - вам грозит предательство и ряд неприятных событий. Может возникнуть соблазн хорошенько "гаркнуть" на обидчика или неприятного человека, но гороскоп 2019 рекомендует пока воздержаться от проявления агрессии. Не пытайтесь улучшить настроение крупными покупками.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Рак

Начальство может "ужалить" в чувствительное место, попытайтесь воздержаться от ответки, она только усугубит ситуацию и может очень серьезно и надолго испортить отношения. Выбросьте негатив с пользой - займитесь спортом.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Возможен "укус" шефа - возьмите себя в руки и спокойно оцените ситуацию, возможно, необходимо внести коррективы в работу. С негативом легко помогут справиться простые вещи - гороскоп 2019 рекомендует сходить в зал или провести время с родными.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Лев

Могут появиться неприятности и преграды из-за желания похвалы. Иногда не стоит явно показывать, что вас нужно "погладить по голове".

Читайте также"Людей будет косить смерть": астролог дал прогноз на неделю и назвал угрозу новолунияБеритесь за важные дела, если дело сделано хорошо - будет отдача.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Попытайтесь не сидеть в одиночестве - рядом может оказаться человек, который надолго поселится в вашем сердце. Мыслите критично и откажитесь от участия в затеях, которые могут принести неприятности.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Близнецы

Близнецам противопоказано заниматься душевными раскопками и жалеть себя - выйдите в люди и можете познакомиться с человеком, который изменит вашу жизнь. Из-за несдержанности могут внезапно вспыхнуть досадные конфликты. Держите эмоции под контролем.

Ранее был составлен гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Астрологи предупредили, что в 2020-м есть ряд угроз - могут разрушиться отношения, возможны неудачные покупки или переутомление.

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