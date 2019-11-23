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Гороскоп на завтра: кому грозят "укусы" судьбы, а кому ждать удачи в любви

23 ноября 2019, 14:00

В воскресенье Близнецам и Стрельцам противопоказано постоянно сидеть в одиночестве.

Тельцам, Ракам, Рыбам и Львам 24 ноября грозят "укусы" судьбы / Скриншот

В воскресенье, 24 ноября, убывающая Луна будет находиться в Скорпионе, и гороскоп на завтра предупредил Тельцов, Раков, Рыб и Львов о неприятном, но несмертельном "укусе" судьбы, а Стрельцам и Близнецам посулил позитивные изменения на любовном фронте.

Близнецам и Стрельцам завтра не помешает внимательно смотреть по сторонам - они могут встретить свою любовь.

Гороскоп на 24 ноября 2019: кому ждать удачи в любви, а кому готовиться к "укусам" судьбы

Гороскоп на завтра - Телец

Придется взять себя в руки и проявить мужество и отвагу - вам грозит предательство и ряд неприятных событий. Может возникнуть соблазн хорошенько "гаркнуть" на обидчика или неприятного человека, но гороскоп 2019 рекомендует пока воздержаться от проявления агрессии. Не пытайтесь улучшить настроение крупными покупками.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Рак

Начальство может "ужалить" в чувствительное место, попытайтесь воздержаться от ответки, она только усугубит ситуацию и может очень серьезно и надолго испортить отношения. Выбросьте негатив с пользой - займитесь спортом.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Возможен "укус" шефа - возьмите себя в руки и спокойно оцените ситуацию, возможно, необходимо внести коррективы в работу. С негативом легко помогут справиться простые вещи - гороскоп 2019 рекомендует сходить в зал или провести время с родными.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Лев

Могут появиться неприятности и преграды из-за желания похвалы. Иногда не стоит явно показывать, что вас нужно "погладить по голове". Беритесь за важные дела, если дело сделано хорошо - будет отдача.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Попытайтесь не сидеть в одиночестве - рядом может оказаться человек, который надолго поселится в вашем сердце. Мыслите критично и откажитесь от участия в затеях, которые могут принести неприятности.

Гороскоп на 24 ноября 2019 - Близнецы

Близнецам противопоказано заниматься душевными раскопками и жалеть себя - выйдите в люди и можете познакомиться с человеком, который изменит вашу жизнь. Из-за несдержанности могут внезапно вспыхнуть досадные конфликты. Держите эмоции под контролем.

Ранее был составлен гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Астрологи предупредили, что в 2020-м есть ряд угроз - могут разрушиться отношения, возможны неудачные покупки или переутомление.

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