Гороскоп на завтра: кому светят признания, а кого могут кинуть

Дев и Овнов в понедельник могут кинуть / Reuters

Гороскоп на завтра - на понедельник, 25 ноября, напророчил Близнецам признания, а Овнов и Дев предупредил об угрозе подставы - их могут кинуть.

Козерогам грозит облом в интимной сфере, Ракам - в работе, а Львов Вселенная может наказать за зависть.

Гороскоп на 25 ноября 2019: какие фишки дня

Гороскоп на завтра - Близнецы

Если вы давно носились с любовью и прятали ее от объекта обожания - самое время раскрыть карты. Не требуйте ответа, а если что-то пойдет не так - отшутитесь. Не спешите ввязываться в авантюры и идти не серьезные шаги.

Гороскоп на 25 ноября 2019 - Овен

Не соглашайтесь сразу же на предложения даже самых давних партнеров - проверяйте информацию и советуйтесь со специалистами. Необдуманные решения могут вылезти боком. Гороскоп 2019 рекомендует отодвинуть эмоциональность на второй план.

Гороскоп на завтра - Дева

На работе возможна подстава со стороны человека, который давно не может смириться с вашими успехами.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеНе обращайте внимания на происки недоброжелателя - пусть этот человек поймет, что он даже не достоин вашего внимания. Следите за здоровьем и "не игнорьте" советы врача.

Гороскоп на 25 ноября 2019 - Козерог

Не расстраивайтесь из-за возможного облома в личной жизни - переключите внимание на что-то другое, например, на работу. В карьере возможны позитивные изменение и, соответственно, повышение дохода. Вероятен неожиданный "удар" судьбы - учтите, расхлебывать все вам придется самим.

Гороскоп на завтра - Рак

Можно переоценить свои силы и взяться за дела, которые окажутся непосильными, но это - только пока. Лучше не рисковать деньгами. Не откладывайте решение личных вопросов - станет только тяжелее.

Гороскоп на 25 ноября 2019 - Лев

Не сравнивайте свои достижения с достижениями других, помните, что не у всех равные условия, возможно, кому-то все преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. Прогоняйте зависть прочь, упорно трудитесь, и Вселенная отблагодарит вас. Перед тем, как давать обещания, подумайте, сможете ли воплотить их в жизнь.

Ранее астролог Влад Росс прогнозировал, что с 25 по 30 ноября для всех знаков Зодиака наступает благоприятное время для регистрации фирм. Эксперт также предупредил, что в новолуние в ноябре 2019 людей будет косить смерть.