Блеск успеха: астролог рассказала, кого ждет рог изобилия в ноябре

Астролог рассказала, как достигнуть успеха и изобилия

Рожденным с 17 по 30 ноября покровительствует 17 лунное созвездие Анурадха – Звезда успеха, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, эта накшатра расположена в Скорпионе (3°20' — 16°40'). Анурадха означает "искорка света", "последовательный успех".

Он подчеркнула, что рожденные в это время достигают успеха и изобилия благодаря особой силе – служить, поклоняться. Анурадха - это ориентированная на службу накшатра. Даже лидер - не что иное, как слуга тех, кого он ведет.

"Служить так, как служат эти люди, не может больше никто. И эта звезда создает баланс между уважением к другим людям и уважением к себе. Они могут служить другим без какого-либо чувства унижения. Т.е. абсолютно искренне и сознательно", - сообщила она Главреду.

Читайте также"Планета большого счастья": астролог дала рецепт успеха в ноябре

Ведический астролог отметила, что имея божественную суть, мягкий нрав и ведя правильную деятельность, не нарушая ничего и не делая никому больно, дружески взаимодействуя с другими людьми, для этих людей становятся всегда легкодостижимы слава и признание. Так достигается дхарма – высшая справедливость, главным смыслом которой является милосердие. Их главный принцип – сохранение.

"Однако реальное действие Анурадхи связано с движением кундалини (энергия змеи) через чакры. Задействование всех чакр обычно дает многочисленные плоды в течение одной и той же жизни - старая карма обнуляется и человек получает доступ к вселенскому взаимодействию. Нервы тела становятся способными проводить прямые, астральные, причинные потоки. Другими словами, люди становятся друзьями со Вселенной. Из этой дружбы приходит гармония и равновесие в мыслях и действиях человека. Если используется весь потенциал Анурадхи, нет никакой кармы, которая появляется от этих действий, и остается только поиск знаний и просветления", - утверждает эксперт.

Астролог говорит, что символами созвездия являются посох, лотос и арка.

Посох - главный символ этой накшатры – это символ защиты и власти.

Символом звезды Анурадха является лотос, который преданные подносят Богу: - это символ чистоты, благости, просветления, красоты, знаний.

⇛ Люди способны сохранять чистоту, чувствительность в самые сложные времена, даже попадая в самое плохое окружение. Грязная вода никогда не загрязняет лотос, также и люди Анурадхи способны сохранять и процветать, быть успешными в ситуациях, когда все плохо или что-то плохое может на них влиять.

Читайте также"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре

Арка символизирует открытые двери и помогает людям открыть в себе какие-то новые направления.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому в ноябре "светит" грандиозный успех.