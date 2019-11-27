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Гороскоп на 27 ноября 2019: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф

27 ноября 2019, 09:22

Сегодня Овнам дома стоит "выключить" диктатора, а Рыбам - отдохнуть.

Тельцам и Стрельцам сегодня светит триумф в любви - Гороскоп на 2019
Тельцы и Стрельцы 27 ноября могут рассчитывать на триумф в любви / Скриншот

В среду, 27 ноября, Луна будет расти и продолжит оставаться в Стрельце - гороскоп на сегодня предупредил о досадных "ранениях" Овнов, Раков, Дев, Весов, Козерогов и Рыб.

Везунчиками 27 ноября могут стать Тельцы, Стрельцы и отчасти - Львы. Тельцам и Стрельцам звезды сулят любовный триумф, а Львам - карьерный.

Гороскоп на 27 ноября 2019: кому сегодня грозят досадные "ранения", а кому - триумф

Гороскоп на сегодня - Рыбы

День лучше провести дома под одеялом с чашечкой чая - так удастся защититься от возможных болезней и сохранить нервы. Судьба может подбросить новые испытания - попытайтесь не нервничать и не паниковать.

Гороскоп на 27 ноября - Козерог

Необходимо быть очень внимательными и рассудительными во время общения - не позвольте языку создать вам новые проблемы. Будьте дипломатичными с близкими, возможно, они на взводе. 

Гороскоп на 27 ноября 2019 - Весы

"Включите" внимательность, рассудительность и недоверчивость при заключении любых соглашений.

Читайте такжеАстролог рассказал о тайной договоренности Путина и Трампа по КрымуПерепроверяйте факты и не верьте на слово малознакомым людям. Помните, что и в доброте нужно знать меру - возможно, хватит действовать в ущерб себе.

Гороскоп на сегодня - Дева

Остерегайтесь необдуманных слов - фразы могут кого-то задеть, и "ответки" не придется долго ждать. Не расслабляйтесь на работе даже когда кажется, что никто за вами не следит, - "расслабон" может быть наказан.

Гороскоп на 27 ноября - Рак

Сделал дело - гуляй смело - лучше руководствоваться именно таким принципом и не начинать расслабляться до окончания дела. Остерегайтесь животных. Гороскоп 2019 порекомендовал перед шоппингом решить, сколько денег вы можете потратить. 

Гороскоп на 27 ноября 2019 - Овен

Не пытайтесь корчить из себя всезнайку, если вы не разбираетесь в каком-то деле, лучше за него не браться, иначе - можно попасть впросак. Постарайтесь не быть диктатором дома, тогда и нервы будут в порядке, и отношения с близкими улучшаться.

Гороскоп на сегодня - Телец

Постарайтесь провести день в хорошем месте или даже не в одном хорошем месте, а в нескольких - есть шанс найти свою любовь и распрощаться с одиночеством. Подсчитывайте деньги и постарайтесь не сильно потратиться на развлечения.

Гороскоп на 27 ноября - Стрелец

Не бойтесь открывать сердце - новый знакомый может оказаться очень достойным человеком. Можно задуматься о том, чтобы официально зарегистрировать отношения и завести ребенка.

Гороскоп на 27 ноября 2019 - Лев

Добросовестность, трудолюбие и креативность могут дать свои плоды - Львам светит повышение или денежное вознаграждение. Продолжайте трудиться и вам будут по плечу новые вершины.

Ранее астролог Людмила Халанская поделилась прогнозом на начало 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировала, что в начале 2020-го есть шанс радикально изменить свою судьбу.

Зодиак гороскоп 2019
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