Искра успеха: астролог рассказала, кого в ноябре ждет неожиданный результат

Астролог подсказала путь к самореализации, духовности и личностному прогрессу / regeneratione.ru

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала о том, что самое большое желание людей Анурадхи – считаться другом во всех мирах.

По ее словам, божеством Анурадхи является Митра — это Божественный друг и Господь сострадания.

Как подчеркнула она в комментарии Главреду, Митра был одним из солнечных сыновей вселенской матери Адити: "Это "друг" и защитник - он Бог дружбы и гармонии и взаимоотношений, партнерства. Он способствует распространению крепкой веры и сердечности и сотрудничества среди людей".

Ведический астролог отметила, то Анурадха имеет силу заставить людей вместе работать, даже если они находятся в оппозиции. А благодаря Анурадхе они могут соединиться и достигнуть результат.

"Митра наделяет людей беззаботностью, теплом, состраданием, преданностью, любовью, лидерством, дружелюбием, готовностью помочь и в целом оптимистичным взглядом на жизнь. Люди Анурадхи часто в своем духовном путешествии теряют свое направление и кто-то должен их возвращать на этот путь. Планета-управитель Сатурн, как великий учитель космических истин, учит ответственности, ограничениям и способности жить в надежде найти свет, который приведет к самореализации. Люди с Анурадхой узнают об ограничениях очень рано. Сатурн дает возможность перенести все испытания, которые преподносит им жизнь, в надежде найти неуловимую истину, которая их изменит и принесет счастье, о котором они даже не могли и мечтать. Они обладают огромным потенциалом в умении переносить боль и могут оставаться в плохих для себя ситуациях намного дольше, чем кажется возможным. Анурадха является красивой накшатрой, живущей в темном царстве Скорпиона, показывая, что свет может светить в любом месте. Люди могут стремиться к своей божественной сущности в любой ситуации. Они никогда не должны терять веры или считать свою жизнь безнадежной. Все, что может понадобиться - это небольшая искра, которая разожжёт во всех нас огонь духовности и личного прогресса в развитии души", - утверждаю эксперт.

Костюк также выделила основные темы, который интересны людям Анурадхи:

Преданность Богу - для людей Анурадхи это очень важно. Это один из путей, которым они могут понять Вселенную. Чем сильнее их вера и служение, тем больше они развивают свою интуитивную часть и тем больше они обретают мир внутри себя. Человек Анурадха будет с вами до последнего, т.е. все покинут, но человек будет с вами.

Проблемы эгоизма - когда поклоняешься Богу у тебя растворяется эго у людей Анурадхи нет проблемы эгоизма.

Читайте такжеМолниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябреИщут что-то лучше - люди Анурадхи часто бывают неудовлетворены своим местом жительства и поэтому в течении жизни перемещаются с одного места на другое, ищут что-то лучше. Они довольно легко приспосабливаются к новому окружению. Проживание за границей доставляет им удовольствие и приносит пользу. Но несмотря на активное взаимодействие с окружающими, им нужно время для себя.

Сильная связь со Вселенной - острый ум и хорошая логика, интуиция позволяет приходить к четким и понятным заключениям. Цифры — это то, что больше всего по душе Анурадхе. Они становятся хорошими менеджерами, математиками, бухгалтерами, финансистами, могут работать со статистикой, быть нумерологами и астрологами. Т.к. у них сильная связь со Вселенной, то они могут считывать послания Вселенной, сочетая интуитивное с логическим.

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Беззаботность, теплота и лидерство - для людей Анурадхи свойственно дружелюбие, готовность помочь и оптимистичный взгляд на жизнь. Анурадха озабочена приобретением и накоплением знаний, поэтому ключевым словом для нее является "исследование". И это исследование является не испытанием, а радостным сотрудничеством людей и энергий. Они создают легкую атмосферу между людьми, знают, как сохранить отношения, они понимают, когда надо дать человеку личное пространство.

Сенситивность и лидерство – у людей Анурадхи есть интуиция и способность организовать группу, они очень сенситивные, они понимают каждого, что он хочет и именно это помогает им формировать группы. Они мастера в построении и возобновлении отношений, легко формируют бизнес-партнерство, помогающих преуспеванию, развитии взаимной поддержки. Анурадха побуждает противоположности к общению: стариков с детьми, зрелых с неопытными, успевающих с отстающими, людей разных рас, каст, и т.д.

Читайте также"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябреИнтимные вещи - люди Анурадхи делиться интимными вещами не могут.

Достигать поставленных целей - долгое время они могут сталкиваться с препятствиями, но в конечном итоге они добиваются цели благодаря своему дружелюбию и хорошему восприятию их со стороны других людей.

Любовный треугольник - люди Анурадхи могут иметь ситуации в жизни, когда есть 2 друга, которые любят одну девушку.

Здоровье и зачатие - люди Анурадха обладают хорошим здоровьем и большим запасом жизненных сил. Но могут использовать ЭКО зачатие.

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому в ноябре "светит" грандиозный успех.