Гороскоп на 28 ноября 2019: кому "светит" новая любовь, а у кого вскроется измена

28 ноября Весы могут узнать чей-то важный секрет

В четверг, 28 ноября, Луна будет расти и продолжит оставаться в Стрельце. В целом, звезды обещают спокойный день без потрясений. Единственное, чем стоит озадачиться, - это контролировать финансы. В частности, не допустить перерасхода средств из-за непредвиденной проблемы. Кроме того, всем, у кого есть машина, гороскоп советует позаботиться о состоянии транспортного средства, если вы отправляетесь в поездку.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Помните, что молчание – золото. Тщательно обдумывайте слова перед тем, как озвучить их вслух. Именно излишняя болтливость сулит сегодня неприятности. Кроме того, Рыб ждут безрадостные новости издалека. Скорее всего, неприятные известия коснутся кого-то из близких и станут причиной беспокойства. Во всём остальном гороскоп обещает успех – это и рост доходов, и похвала от руководства.

Гороскоп на 28 ноября – Козерог

Козерогов ждут завтра "чудеса на виражах". Причем виражи эти в любовных делах. Некоторые Козероги встретят новую любовь, а некоторые – дождутся возвращения бывшего партнера. Что касается работы, гороскоп советует полагаться только на себя.

Гороскоп на 29 ноября 2019 – Весы

В это день тайное станет явным – вскроетсячей-то личный секрет. Причем информация может шокировать даже самых стойких. Кроме того, звезды пророчат Весам препятствие, на преодоление которого придется потратить массу времени и сил.

Гороскоп на завтра – Дева

Настало время планировать будущее – завтра вам все карты в руки, никто не будет мешать и все можно будет сделать по-своему. Кроме того, гороскоп советует Девам 28 ноября обогатить свой внутренний мир соприкосновением с чем-то прекрасным, а вечером провести время с детьми или животными.

Гороскоп на 28 ноября – Рак

Копейка рубль бережет -контролируйте траты. А еще попробуйте перебороть свою лень, так как в четверг у Раков будет возможность добиться любой цели. Также звезды советуют постараться, выполняя поручение руководства.

Гороскоп на 28 ноября 2019 – Овен

Ждите визита старинного друга. Гороскоп обещает примирение с врагом, приятное приобретение и кучу комплиментов. Вечером устройте тёплые семейные посиделки с друзьями.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцов 28 ноября ждет успех во всех начинаниях, однако полагайтесь не только на удачу – нужно будет приложить и уйму усилий. Главная опасность дня – неуравновешенность и неумение спокойно и обдумано подходить к принятию решений.

Гороскоп на 28 ноября – Стрелец

Стрельцов ждет частичный успех в профессиональных делах и получение премии. Звезды советуют уделять достаточно внимания связям с людьми. При этому учитывайте их настроения и желания, но не идите на поводу у чужих прихотей.

Гороскоп на 28 ноября 2019 – Лев

Гороскоп предупреждает Львов о какой-то бытовой неприятности. Однако, решение проблемы найдется быстро. Кроме того, завтра вас порадуют близкие члены семьи, а также новости из сферы финансов.

Гороскоп на 28 ноября 2019 – Скорпион

Скорпионов ждут новые знакомства, которые существенно повлияют на бизнес-успех или профессиональное будущее. В личной жизни ожидается небольшой "напряг" - возможны ссоры и недопонимание.

Гороскоп на 28 ноября – Водолей

Осторожность и консерватизм – главные девизы дня. Избегайте экспериментов в любви и интрижек на стороне – ложь вскроется и ваш партнер все узнает.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецам звезды советую прислушаться к своему здоровью. Опасность в том, что лёгкое недомогание может быстро перерасти в довольно тяжёлый недуг. В сфере финансов не допускайте лишних трат из-за сиюминутных капризов.

Напомним, ранее астролог Людмила Халанская поделилась прогнозом на начало 2020 года для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировала, что в начале 2020-го есть шанс радикально изменить свою судьбу.