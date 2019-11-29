На шаг впереди: у родившихся в ноябре будут неожиданные победы – астролог

Людям Анурадхи присущи вспышки злости, гнева и ярости, подчеркнула Оксана Костюк.
По словам астролога высшей категории Оксаны Костюк, у людей Анурадхи нередко возникают сложности из-за гордыни, гнева и оккультизма.
Среди основных проблем людей Анурадхи астролог выделила:
- одно важное событие в жизни разрушит их гордыню и ложный эгоизм - это может быть обман, мошенничество, измена, кардинальные события;
- они могут уйти в иллюзию или в разные культы, секты или могут злоупотреблять оккультным знанием;
- людей Анурадхи нелегко побеждают, поэтому могут проявлять злость, гнев, вспышки ярости и разочарование, отсутствие жалости при проигрыше, эгоизм;
Читайте такжеИскра успеха: астролог рассказала, кого в ноябре ждет неожиданный результат- поскольку эта накшатра связана с такими жесткими планетами как Сатурн и Марс и таким знаком как Скорпион, то основными негативными сторонами эти людей является желание контролировать других. Т.к. они очень хорошие менеджеры, то стараются все предугадывать на шаг вперед;
- у них часто проблемы в отношениях с матерью. И поэтому такому человеку иногда бывает проще найти материнскую поддержку в лице женщины, с которой он не связан кровными узами;
- людей Анурадхи не стоит недооценивать. То, что они показывают и то, что они в реальности думают – может очень сильно отличаться;
- люди Анурадхи страдают перфекционизмом;
- не являясь организованными они будут пытаться это показать до последнего, находясь даже в ситуации проигрыша.
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Ведический астролог назвала профессии, которые благоприятны для людей Анурадхи:
• Сферы, требующие групповой активности.
• Руководитель, предприниматель, бизнес-менеджмент, промоутер, планирование конференций/семинаров, ивент-менеджер.
• Босс, Консультант, юрист, следователь, адвокат по уголовным делам.
Читайте такжеМолниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябре• Дипломат. Все профессии, связанные с зарубежными странами, путешествиями и иностранцами, туризм.
• Шпион. Все профессии, связанные с ночной работой.
• Ученый, математик, исследователь, статистик.
• Шахтер, рабочий на заводе, сантехник, инженер.
• Фотограф. Профессии, связанные с кинематографом. Музыкант, артист.
• Психолог, терапевт, стоматолог.
• Гипнотизер, астролог, медиум, оккультизм, специалист по нумерологии.
Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому в ноябре "светит" грандиозный успех.