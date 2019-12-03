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Не совсем тот, за кого себя выдает: астролог рассказал, когда Зеленский уволит Богдана

3 декабря 2019, 05:04

Влад Росс спрогнозировал, когда глава Офиса президента может покинуть свой пост и почему.

Андрей Богдан
Астролог составил прогноз Андрея Богдана / president.gov.ua

Свой 43-ий день рождения 3 декабря отмечает руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан. Судя по годовому гороскопу Богдана, его везение и успех станут изменять ему, поскольку Юпитер – планета большого счастья – покидает его знак Стрельца в декабре и перемещается в Козерога. Об этом в комментарии Главредурассказал астролог Влад Росс.

"Это может проявляться, например, в том, что Богдан начнет испытывать некое давление на себя", – уточнил астролог.

По словам Влада Росса, ближайший год в жизни Андрея Богдана будет насыщен сложными ситуациями – как выразился астролог, "его "звездный час" станет постепенно сходить на нет".

Астролог уверен, что больше всего в жизни глава ОПУ ценит деньги.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы"В персональном гороскопе Андрея Богдана есть такой показатель, как Черная Луна в Тельце, да и Луна там же. Он говорит о том, что главное в жизни для такого человека – это деньги. Потому такой человек стремится найти для себя такой род деятельности, чтобы контролировать и управлять деньгами, разрабатывать финансовые схемы. И, надо признать, это ему хорошо удается благодаря тонкому стрельцовскому аналитическому уму. Кроме того, Стрелец – это знак юристов. А Богдан, как известно, – юрист, то есть занимается тем, что свойственно его натуре", – рассказал Росс.

"Однако не исключаю, что, в конечном итоге, когда заумные схемы будут рассекречены, может оказаться, что Богдан – коррупционер", – добавил астролог.

Помимо прочего, Влад Росс допускает, что Богдан – не совсем тот, за кого себя выдает.

"С одной стороны, он обладает не особо суровой внешностью, даже наоборот, пытается выглядеть добродушным простаком (обратите внимание, он почти всегда улыбается). С другой – Марс в соединении с Нептуном и Солнцем чаще всего бывает в гороскопе бандита, который ради своей цели может пойти на многое, даже на устранение соперника", – пояснил Росс.

Астролог считает, что Андрею Богдану вряд ли удастся долго занимать пост главы ОПУ.

"На этой должности, по моим прогнозам, Богдан продержится только до весны. После того с большой вероятностью его сместят с этого поста. Тем более, что в его гороскопе уже в феврале 2020 года Сатурн будет проходить по Венере, которая связана, помимо прочего, с финансами, деньгами и откатами, потому возможны коррупционные скандалы. И эти скандалы сделают невозможным дальнейшее пребывание Богдана у власти", – отметил Росс.

Читайте такжеАстролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждогоКроме того, астролог уточнил, кто кому в тандеме Андрей Богдан и Владимир Зеленский диктует правила игры. Ведь в основном подается такая картинка, что Богдан постоянно что-то нашептывает Зеленскому на ухо и влияет на принятие всех решений.

"Если проанализировать их гороскопы, то можно сделать четкий вывод: на Зеленского надавить невозможно, поскольку он любого задавит сам своими Луной, Сатурном и Марсов в знаке царствования – Льве. Зеленский всегда помнит, кто президент, и всегда укажет человеку его место, если тот об этом забыл. Потому не стоит преувеличивать влияние Богдана на Зеленского", – заверил Влад Росс.

Астролог добавил, что Зеленскому был необходим рядом такой опытный человек, как Андрей Богдан в первое время, ведь пока что в политике он пребывает всего лишь полгода. Однако в дальнейшем Зеленский "заматереет и отлично будет справляться самостоятельно", убежден Росс.

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