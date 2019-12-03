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Непотопляемый Ляшко: астролог рассказал, когда лидер "радикалов" вернется в Раду

3 декабря 2019, 06:25

Влад Росс спрогнозировал, чего Зеленскому ждать от Ляшко.

Ляшко
Астролог спрогнозировал возвращение Ляшко в Раду / УНИАН

Главному "радикалу" страны – лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко 3 декабря исполняется 47 лет. Судя по годовому соляру Ляшко, ближайший год обещает быть у него весьма благоприятным. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Планета большого счастья Юпитер, а также Венера будут находиться в доме власти, влияния и финансовых возможностей. В Ляшко вновь станут "закачивать" деньги (похоже, Ахметов вовсю старается), в частности, финансовая поддержка его партии будет очень существенная", – прогнозирует Росс.

По словам астролога, 2020 год будет благоприятным для Ляшко еще и в том плане, что он может "воскреснуть из пепла" в большой политике.

Читайте также"Не хочется в петушатню, крысы проголодались": Ляшко заклевали в Сети за поход на Майдан"Ляшко сумеет ловко использовать в своих целях недовольство народа в связи с отдельными инициативами власти, в частности, из-за запуска рынка земли. И на этой волне он вновь может стать народными депутатом", – отметил Влад Росс.

А досрочные парламентские выборы в Украине, по мнению астролога, весьма вероятны осенью. И, если они состоятся, у Ляшко будут все шансы вернуться в Раду, убежден Росс.

"Причем если Ляшко не вернется в парламент со своей партией, то точно войдет туда, как депутат, избравшийся по мажоритарному округу. Его однозначно ждет полоса удачи весь год", – добавил Влад Росс.

Однако один показатель в гороскопе главного "радикала" насторожил астролога.

"Единственное, что мне не нравится – его химерная Луна в Скорпионе в соединении с Марсом и Венерой. Это свидетельствует о том, что человек говорит одно, а поступает по-другому. Например, всем говорит, что обожает животных, особенно коров, а, на самом деле, может оказаться безразличен к ним. Да и вообще, это признак очень циничного человека", – отметил Росс.

Кроме того, такое сочетание планет, по словам астролога, распространяется и на сексуальную жизнь человека.

Читайте такжеАстролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждого"Луна в соединении с Марсом и Венерой всегда дает либо насильников, либо маньяков, либо людей нетрадиционной сексуальной ориентации", – добавил Росс.

Также Влад Росс рассказал о том, как будет Ляшко взаимодействовать с Владимиром Зеленским.

"Ляшко Зеленского в покое не оставит, это очевидно. Он будет продолжать вести против Зеленского активную кампанию. Вообще, замысел вкладывания денег в Ляшко и его партию сейчас состоит в том, чтобы "сбить" Зеленского. Причем в Ляшко вкладывает не только Ахметов, а сразу несколько олигархов", – считает астролог.

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