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Гороскоп на завтра: кому напророчены поиски любви, а кому - мощный скандал

29 ноября 2019, 13:00

Козерогам противопоказано обижать близких, а Весам и Девам - ввязываться в конфликты.

Близнецам завтра светят происки любви - Гороскоп на 2019
Близнецам 30 ноября светят происки любви / Скриншот

В последний день осени и во Всемирный день домашних животных - в субботу, 30 ноября, растущая Луна продолжит оставаться в Козероге. Гороскоп на завтра спрогнозировал самые яркие события Близнецам и Львам.

Близнецам звезды напророчили поиски любви, а Львов предупредили об угрозе возникновения мощного скандала.

Гороскоп на 30 ноября 2019 всех знаков Зодиака: к чему готовиться в последний день осени

Гороскоп на завтра - Рыбы

Разрисуйте отношения с любимым/любимой новыми красками. Рыбы-трудяги могут что-то серьезно поменять в карьере и улучшить ситуацию с "кошельком". Перед тем, как идти на поступок, который связан с финансовыми рисками, посоветуйтесь с экспертами.

Гороскоп на 30 ноября - Водолей

Придержите идеи при себе. Умейте отказывать людям, которые недостойны помощи. Попытайтесь "отключиться" от проблем и хорошенько отдохнуть.

Гороскоп на 30 ноября 2019 - Козерог

Если приложить усилия, можно познакомиться с человеком, о котором вы и мечтать боялись. Будьте бдительны - вами могут попытаться манипулировать. Не обижайте родных и близких.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Попытайтесь отложить дела в сторону и как-то изменить личную жизнь - сделайте любимому человеку приятный сюрприз, разворошите пламя. Откажитесь от слишком дорогих. 

Гороскоп на 30 ноября - Скорпион

Помните, что человек - не дерево - можно покинуть место, в котором вам некомфортно. Делитесь вниманием с родными и близкими, не скупитесь на добрые слова. Во время реализации планов стоит полагаться только на себя.

Гороскоп на 30 ноября 2019 - Весы

Противопоказано начинать, а тем более - ввязываться в конфликты, есть риск надолго побить горшки с окружающими. В День домашних животных 2019 внимательно следите за вещами, чтобы не посеять что-то дорогое.

Гороскоп на завтра - Дева

Смело беритесь за новые дела, если будет нужно - есть люди, которые с радостью вам помогут. Избегайте любых конфликтов - впереди зима, и нужно беречь силы.

Гороскоп на 30 ноября - Лев

Можно нарваться на мощный скандал, "вылить" из души выпалить все, что накипело. Взвешивайте слова, иногда их лучше оставить в мыслях. Не тратьтесь на вещи, без которых с легкостью можно прожить. 

Гороскоп на 30 ноября 2019 - Рак

Займитесь рационом - подберите себе диету и уверенно шагайте к улучшению самочувствия и внешнего вида. Не пытайтесь изощренными методами привлечь внимание человека, который настойчиво вас игнорит - насильно мил не будешь.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Возможно, очень сильно захочется тепла и ласки, чтобы заполучить желаемое, как минимум, придется ненадолго расстаться с диваном и компом. Не идите на поводу у соблазнов - вовремя закрывайте кошелек.

Гороскоп на 30 ноября - Телец

Не упустите шанс блеснуть умом и каким-либо талантом. Ставьте под сомнения утверждения экспертов, которым не имеете оснований доверять.

Гороскоп на 30 ноября 2019 - Овен

Стоит отложить свидания и разговоры по душам. Восстановите силы. Не принимайте критику в штыки, "включайте" юмор и иронию.

Ранее были составлен гороскоп на 2020 год. Астрологи предупредили, что в 2020-м представители всех знаков Зодиака могут столкнуться с переутомлением, могут разрушаться отношения.

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