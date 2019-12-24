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"Крайне тяжелый год": астролог предрекла Зеленскому гору проблем

24 декабря 2019, 06:10

В гороскопе Владимира Зеленского на 2020 год нет позитивных аспектов планет, что обещает сложности во всех сферах его жизни.

Владимир Зеленский
Астролог рассказала, к чему готовиться Зеленскому в 2020 году / Офис президента Украины

Гороскоп президента Владимира Зеленского на 2020 год, к сожалению, гармоничным назвать никак нельзя. Наоборот, практически весь год личный гороскоп президента будет очень напряженным, вплоть до начала 2021 года – лишь тогда напряжение спадет.

Такое мнение в комментарии Главреду высказала известная астролог Людмила Халанская.

"Когда речь идет о гороскопе общественного деятеля, занимающего высокий пост, трудно отделить личные показатели гороскопа от служебных, так как президент всегда на работе. Поэтому утверждать, как именно реализуются эти показатели, каких событий жизни президента они будут касаться, трудно. Но то, что 2020 год будет крайне сложным для Владимира Зеленского, это однозначно", - сказала астролог.

По ее словам, напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться.

"В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Потому наступающий год, без сомнения, станет одним из самых трудных лично для Владимира Зеленского. Читайте такжеСкандалисты и склочники: астролог назвал наиболее конфликтные знаки ЗодиакаВпрочем, катастрофических показателей в его гороскопе нет. Поэтому каких-то крайностей не будет, однако все будет даваться с большим трудом и сложностями", - отметила эксперт.

По словам Халанской, в начале года наиболее заметное воздействие на гороскоп Владимира Зеленского окажет Нептун, который будет провоцировать искажение восприятия и подверженность обманам. Кроме того, очень вероятно, что него будут влиять непроверенные факты и заведомо ложная информация.

"Не исключен и самообман – когда человек умышленно или случайно строит свои умозаключения на нереалистичных идеях, вследствие чего совершает ошибки и движется в неверном направлении.

Весной и летом негативные аспекты Сатурна на натальную карту Зеленского не дадут реализоваться многим проектам, будут создавать зажимы, существенно ограничивать действия и устремления. Окончание 2020 года принесет Зеленскому множество хлопот, которые могут сказаться в том числе на ухудшении самочувствия президента – негармоничной будет его Луна, отвечающая в астрологии за эмоциональное и физическое состояние человека. Возможны также внешние воздействия, которые повлекут за собой резкие перемены в политической деятельности", - сказала Халанская.

2020-ый – очень сложный год для Владимира Зеленского, который потребует от него большой выносливости, резюмировала астролог.

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