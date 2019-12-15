Протесты и потеря территорий: астролог рассказала, что ждет Россию в будущем

Астролог рассказала, что ждет Россию в 2020 году / GettyImages

Если в более далеком будущем Российскою Федерацию ждут и рост протестных настроений в обществе, и возможная утрата территорий, то 2020 год обещает стать для нее весьма позитивным, в чем-то он будет даже лучше, чем 2019-ый. Об этом в комментарии Главреду рассказала астролог Людмила Халанская.

По ее словам, гороскоп России на 2020 год можно назвать достаточно стабильным и в некотором смысле позитивным. Поскольку, по сравнению с предшествующим довольно длительным периодом, в 2020 году Россия во многом сможет вернуть себе утраченные на международной арене позиции. В любом случае, по мнению эксперта, наступающий год не отмечен для России репутационными потерями.

Внешние войны, которые ведет Россия сразу на нескольких фронтах уже многие годы, будут продолжаться, прогнозирует Халанская.

"Впрочем, не везде эти войны будут продолжаться с одинаковым результатом. В некоторых "горячих точках" Россия будет более активна, в других станет лишь поддерживать напряжение. Усиления военного присутствия России в 2020 году не ожидается – наиболее влиятельный в наступающем году знак Козерог не способствует изменениям, а наоборот, закрепляет уже существующее положение дел. Поэтому фактически 2020 год продолжит тенденцию 2019 года во всех сферах", – отметила астролог.

Читайте такжеАстролог рассказал о совместимости знаков и назвал "знак смерти" для каждогоКроме того, по словам Людмилы Халанской, не предвидится особых проблем у руководства РФ внутри страны – протестные настроения значительно ослабнут.

"Это не означает, что народ станет всем доволен, но и усиливать протесты и противостояние с властью он в наступающем году не будет – нет на это никаких астрологических указаний", – пояснила Халанская.

"Впрочем, у России все еще впереди – и протесты, и ухудшение финансового положения, и потеря территорий. Но будет все это не в 2020 году", – добавила астролог.

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