  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь

1 декабря 2019, 08:59

Скорпионам не стоит перетруждаться, а Козерогам может помешать "хитропопость".

Стрельцам 1 декабря светят лавры - Гороскоп на 2019
Стрельцы могут заслужить лавры / Reuters

В воскресенье, 1 декабря (отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом), Луна будет расти и переместится в знак Зодиака Водолей. Стрельцам гороскоп на сегодня прочит лавры, а Близнецов предупредил о возможном ударе лицом в грязь.

В первый день зимы Овнам противопоказаны авантюры, связанные с деньгами, и от серьезных покупок тоже стоит отказаться.

Гороскоп на 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: каким будет первый день зимы

Чего ждать земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Телец

Если вы задумали что-то новое - смело беритесь за реализацию плана. Возможно, не стоит все время тратить на работу. 

Гороскоп на 1 декабря - Дева

Постарайтесь поддерживать любимого/любимую даже в мелочах. Избегайте выяснения отношений с родными. Найдите наконец-то время для ничегонеделания. 

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Козерог

Руки и голова будут готовы справиться с важными делами. "Хитропопость" может быть наказана, поэтому не хитрите во время выполнения заданий.

Чего ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не ввязывайтесь в споры и конфликты, - энергия будет потрачена впустую. Возможно, выпадет шанс улучшить состояние "кошелька". Уверенно шагайте вперед к своей цели и не теряйте себя.

Гороскоп на 1 декабря - Рак

Перестаньте тянуть на плечах непосильную ношу, - ее можно разделить. Прислушивайтесь к тревожным звоночкам организма.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозыОдинокие Раки должны понять, что высидеть любовь дома не получится. 

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Скорпион

Противопоказано перетруждаться, потратьте время на приятности - есть шанс впустить в сердце нового человека. Не будьте слишком доверчивы.

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Представителям этого знака лавры светят в случае скрупулезного отношения к работе. Удачное время для поездок. Вероятны неприятные открытия - кто-то из окружения может неожиданно "отморозиться".

Гороскоп на 1 декабря - Овен

День не подходит для финансовых "игр" - спрячьте деньги подальше, а потом решите, что с ними делать. Не думайте о плохом - перестаньте притягивать негатив. Проведите день с родными и близкими, только не полощите им мозги из-за ерунды.

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Лев

Одиноким Львам противопоказано разбивать пары. Львы, которые уже нашли свою любовь, - придумайте что-то необычное, и ваша половинка не останется перед вами в долгу.

Чего ждать воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Высказывайтесь так, словно каждое слово вам может влететь в копеечку - тогда есть вероятность избежать удара лицом в грязь. Если вы к кому-то неровно дышите, проявите свои чувства, но не сильно "палитесь".

Гороскоп на 1 декабря - Водолей

Выходной - не лучшее время для работы, попытайтесь отложить дела, отстраниться от проблем и насладиться отдыхом. Гуляйте, но не загуливайте - не стоит разбрасываться деньгами. Возможно, пора задуматься о пополнении в семье.

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Весы

Не тратьте свои силы на человека, который не достоин вашего внимания. Окунитесь в атмосферу домашнего уюта. Не бросайте деньги на ветер.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперты предупредили, что в следующем году могут распадаться пары, есть угроза переутомления, можно сделать неудачную покупку.

гороскоп Зодиак Всемирный день борьбы со СПИДом
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:40
Непогода в Украине: где ждать проблем с транспортом
09:26
Забыть про Крым в обмен на мир на Донбассе: Меркель и Макрон могли тайно договориться с Путиным Видео
09:10
Ударят морозы: синоптик уточнил прогноз погоды на декабрь 2019 Видео
08:59
Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
08:39
Путин сделал коварный, но давно ожидаемый шаг мнение
08:34
Порошенко и тут все испортил: посол Венгрии обвинил экс-президента в ухудшении украино-венгерских отношений
08:04
Угроза для НАТО: Столтенберг указал пальцем на сильнейшего врага Альанса Видео
07:35
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
07:31
"Путин не согласится, что Крым не их": Зеркаль оценила планы Зеленского достичь мира с Россией Видео
07:05
Как варить раков: главные правила и простой рецепт Фото
06:42
Газовый цинизм мнение
06:42
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
06:18
Есть ли порча: признаки порчи, как определить и снять порчу яйцом самостоятельно
06:08
Іменини Романа 2019 – привітання та листівки найчарівніші Фото
05:57
Гороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы
05:29
Модные короткие женские стрижки зима-весна 2020 - паж, пикси и каре до подбородка - фото Фото
05:11
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
04:49
Открытки С первым днем зимы и привітання З першим днем зими Фото
04:25
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
04:07
В Кабмине захотели покупать газ напрямую у России
03:42
Ученые выяснили пользу плохих снов
02:47
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
02:30
"Потрясение для экономики": эксперты назвали главные факторы влияния на курс доллара
02:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
01:30
Эксперт назвал главную причину падения рейтинга Зеленского
01:12
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
01:01
Сенцов лично получил почетное гражданство Парижа
00:43
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
00:27
В откровенном наряде и в сопровождении бойфренда: Alyona Alyona эпатировала на M1 Music Awards 2019
00:19
1 декабря – какой сегодня праздник: с Первым днем зимы и приметы дня Романа Видео
30 ноября, суббота
23:58
Львовянка одержала победу на престижном конкурсе красоты Фото
23:35
Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны
23:29
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск: кто ушел 30-11-2019 Видео
23:09
Семья сгорела в авто: в Черновцах произошло жуткое ДТП
22:44
Авария с детским омбудсменом Кулебой: перекресток ждут изменения
22:17
Названа неожиданная польза крафтового пива
21:54
"Пристрелят": Галкин высказался о возможности стать президентом РФ Видео
21:36
M1 Music Awards 2019: победители всех номинаций и выступления Видео
21:35
"В рот вы*бу": экс-соратник Януковича пригрозил прокурору нетрадиционной расправой
21:30
Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото Фото
21:23
"Часто не надо намекать": Зеркаль рассказала об увольнении из МИД
20:51
"Принадлежит агрессору": Бородянский требует переименовать УПЦ МП
20:31
Макрон наградил командующего ВМС почетным орденом Франции Фото
19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа Видео
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
18:50
Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять