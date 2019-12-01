Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь

Стрельцы могут заслужить лавры / Reuters

В воскресенье, 1 декабря (отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом), Луна будет расти и переместится в знак Зодиака Водолей. Стрельцам гороскоп на сегодня прочит лавры, а Близнецов предупредил о возможном ударе лицом в грязь.

В первый день зимы Овнам противопоказаны авантюры, связанные с деньгами, и от серьезных покупок тоже стоит отказаться.

Гороскоп на 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: каким будет первый день зимы

Чего ждать земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Телец

Если вы задумали что-то новое - смело беритесь за реализацию плана. Возможно, не стоит все время тратить на работу.

Гороскоп на 1 декабря - Дева

Постарайтесь поддерживать любимого/любимую даже в мелочах. Избегайте выяснения отношений с родными. Найдите наконец-то время для ничегонеделания.

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Козерог

Руки и голова будут готовы справиться с важными делами. "Хитропопость" может быть наказана, поэтому не хитрите во время выполнения заданий.

Чего ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Не ввязывайтесь в споры и конфликты, - энергия будет потрачена впустую. Возможно, выпадет шанс улучшить состояние "кошелька". Уверенно шагайте вперед к своей цели и не теряйте себя.

Гороскоп на 1 декабря - Рак

Перестаньте тянуть на плечах непосильную ношу, - ее можно разделить. Прислушивайтесь к тревожным звоночкам организма.

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Гороскоп на 1 декабря 2019 - Скорпион

Противопоказано перетруждаться, потратьте время на приятности - есть шанс впустить в сердце нового человека. Не будьте слишком доверчивы.

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Представителям этого знака лавры светят в случае скрупулезного отношения к работе. Удачное время для поездок. Вероятны неприятные открытия - кто-то из окружения может неожиданно "отморозиться".

Гороскоп на 1 декабря - Овен

День не подходит для финансовых "игр" - спрячьте деньги подальше, а потом решите, что с ними делать. Не думайте о плохом - перестаньте притягивать негатив. Проведите день с родными и близкими, только не полощите им мозги из-за ерунды.

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Лев

Одиноким Львам противопоказано разбивать пары. Львы, которые уже нашли свою любовь, - придумайте что-то необычное, и ваша половинка не останется перед вами в долгу.

Чего ждать воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Высказывайтесь так, словно каждое слово вам может влететь в копеечку - тогда есть вероятность избежать удара лицом в грязь. Если вы к кому-то неровно дышите, проявите свои чувства, но не сильно "палитесь".

Гороскоп на 1 декабря - Водолей

Выходной - не лучшее время для работы, попытайтесь отложить дела, отстраниться от проблем и насладиться отдыхом. Гуляйте, но не загуливайте - не стоит разбрасываться деньгами. Возможно, пора задуматься о пополнении в семье.

Гороскоп на 1 декабря 2019 - Весы

Не тратьте свои силы на человека, который не достоин вашего внимания. Окунитесь в атмосферу домашнего уюта. Не бросайте деньги на ветер.

Ранее астрологи составили гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперты предупредили, что в следующем году могут распадаться пары, есть угроза переутомления, можно сделать неудачную покупку.