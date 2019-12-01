Гороскоп на 1 декабря: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь

Скорпионам не стоит перетруждаться, а Козерогам может помешать "хитропопость".
В воскресенье, 1 декабря (отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом), Луна будет расти и переместится в знак Зодиака Водолей. Стрельцам гороскоп на сегодня прочит лавры, а Близнецов предупредил о возможном ударе лицом в грязь.
В первый день зимы Овнам противопоказаны авантюры, связанные с деньгами, и от серьезных покупок тоже стоит отказаться.
Гороскоп на 1 декабря 2019 для всех знаков Зодиака: каким будет первый день зимы
Чего ждать земным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня - Телец
Если вы задумали что-то новое - смело беритесь за реализацию плана. Возможно, не стоит все время тратить на работу.
Гороскоп на 1 декабря - Дева
Постарайтесь поддерживать любимого/любимую даже в мелочах. Избегайте выяснения отношений с родными. Найдите наконец-то время для ничегонеделания.
Гороскоп на 1 декабря 2019 - Козерог
Руки и голова будут готовы справиться с важными делами. "Хитропопость" может быть наказана, поэтому не хитрите во время выполнения заданий.
Чего ждать водным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня - Рыбы
Не ввязывайтесь в споры и конфликты, - энергия будет потрачена впустую. Возможно, выпадет шанс улучшить состояние "кошелька". Уверенно шагайте вперед к своей цели и не теряйте себя.
Гороскоп на 1 декабря - Рак
Перестаньте тянуть на плечах непосильную ношу, - ее можно разделить. Прислушивайтесь к тревожным звоночкам организма.
Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозыОдинокие Раки должны понять, что высидеть любовь дома не получится.
Гороскоп на 1 декабря 2019 - Скорпион
Противопоказано перетруждаться, потратьте время на приятности - есть шанс впустить в сердце нового человека. Не будьте слишком доверчивы.
Чего ждать огненным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня - Стрелец
Представителям этого знака лавры светят в случае скрупулезного отношения к работе. Удачное время для поездок. Вероятны неприятные открытия - кто-то из окружения может неожиданно "отморозиться".
Гороскоп на 1 декабря - Овен
День не подходит для финансовых "игр" - спрячьте деньги подальше, а потом решите, что с ними делать. Не думайте о плохом - перестаньте притягивать негатив. Проведите день с родными и близкими, только не полощите им мозги из-за ерунды.
Гороскоп на 1 декабря 2019 - Лев
Одиноким Львам противопоказано разбивать пары. Львы, которые уже нашли свою любовь, - придумайте что-то необычное, и ваша половинка не останется перед вами в долгу.
Чего ждать воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня - Близнецы
Высказывайтесь так, словно каждое слово вам может влететь в копеечку - тогда есть вероятность избежать удара лицом в грязь. Если вы к кому-то неровно дышите, проявите свои чувства, но не сильно "палитесь".
Гороскоп на 1 декабря - Водолей
Выходной - не лучшее время для работы, попытайтесь отложить дела, отстраниться от проблем и насладиться отдыхом. Гуляйте, но не загуливайте - не стоит разбрасываться деньгами. Возможно, пора задуматься о пополнении в семье.
Гороскоп на 1 декабря 2019 - Весы
Не тратьте свои силы на человека, который не достоин вашего внимания. Окунитесь в атмосферу домашнего уюта. Не бросайте деньги на ветер.
Ранее астрологи составили гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака. Эксперты предупредили, что в следующем году могут распадаться пары, есть угроза переутомления, можно сделать неудачную покупку.