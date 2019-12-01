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Гороскоп на неделю: астролог указал на возможности и назвал угрозы

1 декабря 2019, 05:57

В декабре будут дни, когда все может происходить с точностью до наоборот, предупредил эксперт.

Влад Росс предупредил, что в конце первой недели зимы возможны аварийные ситуации
В конце первой недели зимы возможны аварийные ситуации, предупредил Влад Росс / Скриншот

На следующей неделе - со 2 по 6 декабря, будет хорошее время для решения вопросов, которые связаны с бизнесом.

В конце недели - 7-8 декабря, могут возникать непростые ситуации, возможны сложности, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Собеседник спрогнозировал, что в период с начала декабря по 6 число можно налаживать деловые отношения, согласовывать договоры, это отличное время для рекламы.

"…Первая неделя декабря очень комфортна и благоприятна для дел. Тем более, что Юпитер в это время войдет в знак Козерога (знак карьеры) и весь год будет находиться там… Козерогов ждет самый счастливый год за последние десять лет", - сказал эксперт.

Росс добавил, что после благоприятного периода декабря начнется не самый хороший. По его словам, 7-8 декабря есть угроза возникновения аварийных ситуаций, лучше воздержаться от поездок и важных встреч и дел. "Все может случаться с точностью до наоборот…", - предупредил он.

Ранее Влад Росс дал прогноз на начало 2020 года. Астролог спрогнозировал, что в январе может стать меньше "горячих" конфликтов, однако возможна мировая катастрофа, и Америка может замерзнуть.

гороскоп Влад Росс
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