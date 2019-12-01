Любовный капкан, куча проблем из-за "блохи": что сулит гороскоп на завтра

Рыбам 2 декабря не стоит браться за новые дела, а Ракам лучше прислушиваться к интуиции.
В первый рабочий день зимы - в понедельник, 2 декабря (отмечается Киберпонедельник 2019), Луна продолжит "полнеть" и будет оставаться в Водолее.
Стрельцам гороскоп на завтра напророчил любовный капкан, а Дев предупредил об угрозе возникновения кучи проблем из-за "блохи".
Гороскоп на 2 декабря 2019 всех знаков Зодиака: чего ожидать во второй день зимы
Что напророчили воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 2 декабря - Весы
Не помешает прихорошиться, навести порядок в шкафу - выбросить старье, и обновить гардероб. В вашей жизни может появиться новый человек.
Гороскоп на завтра - Водолей
Помните, что дорогу осилит идущий, самые сложные - первые и последние шаги. Возможно ощущение постоянной усталости - постарайтесь встряхнуться, наполнить все вокруг себя яркими красками и думать о будущих праздниках.
Гороскоп на 2 декабря 2019 - Близнецы
Тем, кто трудился, звезды сулят заслуженный доход и реализацию задуманного. Не болтайте о своих планах - не дайте конкурентам возможность вам их обломать.
Что напророчили огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 2 декабря - Лев
Откажитесь от экстрима и авантюр. В Киберпонедельник 2019 "прикрутите" расходы. Займитесь творчеством - есть шанс создать что-то стоящее.
Гороскоп на завтра - Стрелец
Случайное знакомство может закончиться серьезными отношениями. Уже влюбленным Стрельцам придется приложить усилия для сохранения отношений.
Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеНельзя делать вид, что дела завершены - "хвосты" могут вылезти боком.
Гороскоп на 2 декабря 2019 - Овен
Внимательность не помешает во всех сферах жизни. Не хватайтесь за новые дела, если не довели до ума старые. Возможен неприятный "нежданчик" - попытайтесь не взорваться.
Что напророчили земным знакам Зодиака
Гороскоп на 2 декабря - Дева
Мелкая ошибка может доставить кучу проблем - будьте предельно внимательны. Не бойтесь ставить амбициозные цели, - они достижимы, но придется изрядно потрудиться.
Гороскоп на завтра - Козерог
Перестаньте быть сухарем - побалуйте любимого человека теплом. Положение на карьерной лестнице может измениться. В любой ситуации сохраняйте спокойствие.
Гороскоп на 2 декабря 2019 - Телец
Противопоказано вклиниваться в разборки, все камни могут полететь в вашу сторону. Будьте предельно внимательны на работе. Между вами и вашим любимым человеком может пробежать черная кошка. Отношения можно улучшить, все в ваших руках.
Что напророчили водным знакам Зодиака
Гороскоп на 2 декабря - Рак
Отложите дела и наслаждайтесь жизнью. Прислушивайтесь к интуиции, ее подсказки могут уберечь от неприятностей.
Гороскоп на завтра - Рыбы
Повремените с кардинальными переменами - очень важные решения не стоит принимать на "горячую" голову. В Киберпонедельник 2019 не беритесь за новые дела, если не имеете представления, как правильно их довести до ума - удача не поможет.
Гороскоп на 2 декабря 2019 - Скорпион
Взгляните на жизнь с другой стороны и попытайтесь найти плюсы даже в негативе. Можно изменить что-то в своей внешности или в поведении. Не трате деньги на ерунду.
Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что с начала декабря по 6 число будет позитивный период для бизнеса, а потом начнется неблагоприятный период - стоит воздержаться от важных дел.