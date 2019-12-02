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Любовный капкан, проблемы из-за "блохи": о чем предупредил гороскоп на 2 декабря

2 декабря 2019, 08:25

Рыбам сегодня не стоит браться за новые дела, а Ракам лучше прислушиваться к интуиции.

Стрельцы сегодня могут попасть в любовный капкан - Гороскоп на 2019
Стрельцы 2 декабря могут попасть в любовный капкан / Reuters

В понедельник, 2 декабря, в первый рабочий день зимы (отмечается Киберпонедельник 2019), Луна продолжит "полнеть" и будет оставаться в Водолее.

Стрельцам гороскоп на сегодня напророчил любовный капкан, а Дев предупредил об угрозе возникновения кучи проблем из-за "блохи".

Гороскоп на 2 декабря 2019 всех знаков Зодиака: чего ожидать во второй день зимы

Что напророчили воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 2 декабря - Весы

Не помешает прихорошиться, навести порядок в шкафу - выбросить старье, и обновить гардероб. В вашей жизни может появиться новый человек.

Гороскоп на сегодня - Водолей

Помните, что дорогу осилит идущий, самые сложные - первые и последние шаги. Возможно ощущение постоянной усталости - постарайтесь встряхнуться, наполнить все вокруг себя яркими красками и думать о будущих праздниках.

Гороскоп на 2 декабря 2019 - Близнецы

Тем, кто трудился, звезды сулят заслуженный доход и реализацию задуманного. Не болтайте о своих планах - не дайте конкурентам возможность вам их обломать.

Что напророчили огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 2 декабря - Лев

Откажитесь от экстрима и авантюр. В Киберпонедельник 2019 "прикрутите" расходы. Займитесь творчеством - есть шанс создать что-то стоящее. 

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Случайное знакомство может закончиться серьезными отношениями. Уже влюбленным Стрельцам придется приложить усилия для сохранения отношений.

Читайте такжеАстролог сказала, когда в 2020 можно кардинально изменить судьбуНельзя делать вид, что дела завершены - "хвосты" могут вылезти боком.

Гороскоп на 2 декабря 2019 - Овен

Внимательность не помешает во всех сферах жизни. Не хватайтесь за новые дела, если не довели до ума старые. Возможен неприятный "нежданчик" - попытайтесь не взорваться.

Что напророчили земным знакам Зодиака

Гороскоп на 2 декабря - Дева

Мелкая ошибка может доставить кучу проблем - будьте предельно внимательны. Не бойтесь ставить амбициозные цели, - они достижимы, но придется изрядно потрудиться.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Перестаньте быть сухарем - побалуйте любимого человека теплом. Положение на карьерной лестнице может измениться. В любой ситуации сохраняйте спокойствие.

Гороскоп на 2 декабря 2019 - Телец

Противопоказано вклиниваться в разборки, все камни могут полететь в вашу сторону. Будьте предельно внимательны на работе. Между вами и вашим любимым человеком может пробежать черная кошка. Отношения можно улучшить, все в ваших руках.

Что напророчили водным знакам Зодиака

Гороскоп на 2 декабря - Рак

Отложите дела и наслаждайтесь жизнью. Прислушивайтесь к интуиции, ее подсказки могут уберечь от неприятностей. 

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Повремените с кардинальными переменами - очень важные решения не стоит принимать на "горячую" голову. В Киберпонедельник 2019 не беритесь за новые дела, если не имеете представления, как правильно их довести до ума - удача не поможет.

Гороскоп на 2 декабря 2019 - Скорпион

Взгляните на жизнь с другой стороны и попытайтесь найти плюсы даже в негативе. Можно изменить что-то в своей внешности или в поведении. Не трате деньги на ерунду.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака. Эксперт спрогнозировал, что с начала декабря по 6 число будет позитивный период для бизнеса, а потом начнется неблагоприятный период - стоит воздержаться от важных дел.

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