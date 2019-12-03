Гороскоп на 3 декабря: кому ждать стремительный роман, а кому грозит разочарование

Скорпионам светит "революция" в личной жизни / УНИАН

Во второй рабочий день зимы - во вторник, 3 декабря, Луна продолжит округляться и окажется в знаке Зодиака Рыбы. Скорпионам гороскоп 2019 дал радужный прогноз - им светит стремительный роман.

Для Весов прогноз на 3 декабря немного тревожный - представителям этого знака грозит разочарование.

Гороскоп всех знаков Зодиака сегодня: шансы и угрозы

Что звезды сулят огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Овен

Взгляните на себя со стороны и подумайте, как можно стать лучше - отличное время, чтобы что-то изменить. Можно браться за абсолютно новые дела. Не разбрасывайтесь "острыми" словечками - есть угроза кого-то серьезно ранить.

Гороскоп на 3 декабря - Лев

Не взваливайте на себя слишком большую ответственность - желательно делать только свою работу. Не беритесь за дела, которыми никогда не занимались и "не гоните лошадей".

Гороскоп на 3 декабря 2019 - Стрелец

Подходящий день, чтобы залечь на дно - отгородитесь от неприятного общения и присмотритесь к людям, которые вас окружают, возможно, в фавориты затесалась весьма сомнительная личность.

Что звезды сулят водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Скорпион

Может вскружить голову стремительный роман - будьте осмотрительны. Скорпионы, у которых уже есть любимый человек, могут браться за приземленные дела - наведите порядок дома.

Гороскоп на 3 декабря 2019 - Рак

Берегите свое физическое и психологическое здоровье, придумайте приятное развлечение для всех членов семьи.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: астролог предупредил о глобальной катастрофеРакам, у которых еще не налажена личная жизнь, не помешает "выгулять" свою самую стильную одежду.

Гороскоп на 3 декабря - Рыбы

Не принимайте события слишком близко к сердцу, иначе - сами можете организовать себе нешуточные неприятности. Постарайтесь просчитывать все шаги, главное - думать, а потом - делать.

Что звезды сулят земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Телец

Не тратьте время на пустую болтовню и не требуйте от любимого человека слишком много - всему свое время. Не теряйте бдительность на работе, в противном случае может "прилететь" от начальства.

Гороскоп на 3 декабря 2019 - Дева

Воздержитесь от легкомысленных поступков и не бросайте дела, которые уже почти довели до конца. Некоторые дела стоит доверить профи - вы не обязаны быть экспертами во всех сферах.

Гороскоп на 3 декабря - Козерог

Придержите колкие слова при себе. Есть шанс улучшить отношения с партнером и продвинуться на работе. Залог успеха - трудоспособность, честность и целеустремленность.

Что звезды сулят воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня - Водолей

Не издевайтесь сами над собой - если что-то болит - сразу же обращайтесь к врачу. Придержите деньги, скоро праздники - их понадобится много.

Гороскоп на 3 декабря 2019 - Весы

Можете "потревожить" заначку - есть шанс выгодно прикупить что-то нужное. Возможно разочарование в близком человеке после какого-то поступка.

Гороскоп на 3 декабря - Близнецы

На голову могут обрушиться мелкие неприятности, из-за которых возможны незапланированные расходы. Не будьте слишком доверчивыми - есть угроза обманов и постав.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2019 для всех знаков Зодиака. Эксперт сообщил, что счастливчиками последнего месяца 2019-го станут Тельцы, Рыбы, Стрельцы и Водолеи, а неудачниками - Раки, Козероги, Овны и Весы.