"Кидалово, ограбление, банкротство": астролог предупредил, кому быть начеку

В декабре 2019 четырем знакам Зодиака грозят неудачи, спрогнозировал астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс предупредил, что в декабре 2019 года с неудачами могут столкнуться Весы, Раки, Козероги и Овны.

Ракам грозят ограбления квартиры, а Козерогам - "кидалово" и банкротство, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, Овнов могут изнасиловать, они могут вляпаться в неприятную историю - стать участником перестрелки или драки. Росс добавил, что Овны могут избежать неприятностей, если будут "поменьше развлекаться".

Астролог сказал, что у Весов может рушиться брак. Кроме того, в дороге возможны несчастные случаи и ДТП. Росс добавил, что на работе Весы могут стать жертвой сплетен.

Эксперт спрогнозировал, что Ракам также грозят несчастные случаи. "Могут быть сложные ситуации в семейной жизни, неприятности на работе, не исключены даже судебные разбирательства, которые закончатся неблагоприятно для Раков...", - заявил он.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуРосс поделился, что Козерогам очень важно вернуть долги и не только финансовые, особенно - в отношениях с любимыми. Астролог предупредил, что из-за долгов Козерогам грозит очень много хлопот, могут наехать коллекторы.

"…для представителей этого знака очень велика опасность замерзнуть, получить обморожение или просто перемерзнуть и схлопотать проблемы со здоровьем из-за этого. Неудачны и неблагоприятны для Козерогов в декабре дальние поездки…", - сообщил астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что в декабре 2019 фартить будет Стрельцам, Тельцам, Рыбам и Водолеям. Астролог добавил, что представителям одного из этих четырех знаков Зодиака прогнозируется фатальное везение.